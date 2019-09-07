Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой

9 сентября на стадионе «Калининград» в одноимённом городе в матче шестого тура Группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Казахстана. Эксперты не сомневаются в успехе хозяев, предлагая коэффициент 1.21 на чистую победу коллектива Станислава Черчесова. Поставить на викторию «ястребов» можно за 16.0.

Прогноз матча Россия — Казахстан (09.09.2019)

Сборная России достаточно убедительно, если не по счёту, то по игре разобралась с Шотландией и практически гарантировала себе прямую путевку на Евро-2020. Казахстан отстаёт от команды Станислава Черчесова на 5 очков, а Шотландия на 6 при том, что с обоими соперниками наши парни ещё проведут матчи на своём поле. Волноваться из-за турнирной ситуации уже не стоит.

Главного тренера нашей сборной постоянно критикуют по любому поводу, однако Станислав Саламович затыкает всех результатом. У России было лишь одно поражение в основное время на домашнем ЧМ-2018, а также гостевые неудачи с Швецией и Бельгией в Лиге наций УЕФА и в квалификации Евро-2020. В официальных матчах всё более чем достойно.

Казахстан сенсационно разнёс в первом туре текущего отбора Шотландию, получил по полной программе от Бельгии и России, одолел Сан-Марино и завоевал одно очко на выезде с Кипром. «Ястребы» существенно уступают нашей команде по уровню исполнительского мастерства, итоговый результат практически не вызывает сомнений.

Сборная Станислава Черчесова построена на строгой дисциплине и самоотдаче. Наши парни бьются на поле, чем заслуживают уважение болельщиков и заставляют соперников отступать. С настроем и мотивацией у России полный порядок, физическая форма игроков близка к оптимальной, поэтому Казахстану отведена роль аутсайдера.

Букмекеры убеждены в победе хозяев, однако на чистую победу нашей команды слишком маленький коэффициент. Изначально планировалось взять фору «-1,5» или «-2» на коллектив Станислава Черчесова, но за 1.79 приглянулся более надёжный вариант. От Дзюбы и компании требуется гол в обоих таймах, что вполне реалистично.

В Нур-Султане сборная Россия отгрузила Казахстану два мяча до перерыва и ещё столько же после. С Шотландией голы нашей команды также разделились поровну на таймы. Черчесов передаст футболистам свою непоколебимую уверенность, а зрители добавят дополнительную энергию.

Также, за коэффициент 1.9 рискнём заиграть победу Казахстана по жёлтым карточкам. Если вспомнить предыдущее сражение России с «ястребами», то в нём наши соперники получили четыре предупреждения, ответом на которые стал лишь один горчичник Черышева. Серьёзных предпосылок для изменения картины не наблюдается.

Территориальным преимуществом должны владеть хозяева, а Казахстану придётся больше бегать без мяча и чаще нарушать правила. Учитывая перевес сборной России в техническом оснащении и нацеленность наших парней на скоростные прорывы, некоторые из фолов гостей обязательно приведут к горчичникам.

Ставки на матч Россия — Казахстан

Сборная России идёт явным фаворитом в домашнем матче с Казахстаном, и за коэффициент 1.79 мы предлагаем взять гол наших парней в обоих таймах. В гостевом поединке с «ястребами» коллектив Станислава Черчесова отгрузил сопернику пару мячей до перерыва и столько же после.

Ставка №1: Россия забьёт в обоих таймах за 1.79

Ставка №2: победа Казахстана по жёлтым карточкам за 1.9

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