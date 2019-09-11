«Адмирал» — «Барыс». Прогноз: на «Фетисов-Арене» всё решат вратари

13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке встретится с «Барысом». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.25.

Анализ матча «Адмирал» — «Барыс» (13.09.2019)

«Барыс» заканчивает выматывающее турне по Дальнему Востоку. Пока результат вполне приличный – две победы при одном поражении и четыре очка из шести возможных. Этого вполне достаточно, чтобы уверенно держаться в зоне плей-офф Восточной конференции.



Все три гостевые игры получились крайне тяжёлыми. Первый из спаренных матчей в Китае «барсы» проиграли со счётом 0:1, в чём могут винить только себя. Ниже привычного уровня сыграло большинство, а в третьем периоде возникли большие проблемы с реализацией. Несколько упущенных моментов и надёжная игра Джереми Смита не позволили отличиться.



На следующий день состоялся реванш. «Куньлунь» много провоцировал и действовал грязно (Жильбер Брюле даже получил 5+20 за удар коленом), однако на этот раз «барсы» реализовывали лишнего куда лучше. Две шайбы в формате «5 на 4» и немного везения в концовке принесли два очка (3:2).



В Хабаровске клуб из Казахстана выглядел далеко не лучшим образом, но вновь помогли спецбригады. Два гола в большинстве плюс один в пустые (де-факто шайба не попала в сетку, тем не менее по правилам взятие ворот засчитали) помогли победить (3:1). «Амур» поражения не заслуживал, но с рикошетами не повезло, а Эдди Паскуале много выручал.



Ключевой вопрос теперь – как много сил осталось у «Барыса» после трёх трудных встреч за четыре дня, помноженных на перелёты? Разумеется, по составу «Адмирал» слабее, зато «моряки» вот уже третий матч кряду проведут на своём льду, а это очень большое подспорье. Скорее всего, игра получится вязкой и близкой.



Подопечные Сергея Светлова провели два спаренных матча с «Трактором». В первом челябинцы очень долго запрягали, включились только после второго перерыва и закономерно уступили (1:2). А вот на следующий день «Адмирал» открыл счёт, но захлебнулся удалениями, заметно уступал практически по всем компонентам и очков не набрал (1:3).



Получается, что обе команды сейчас выглядят довольно серо. Хозяева – в силу очевидного дефицита индивидуального таланта, а гости из-за нехватки сил к концу утомительной выездной серии. На таком фоне рассчитывать на искромётный хоккей непросто, так что возьмём ТМ 4,5 шайбы за 2.15. Пять из шести предыдущих очных встреч получились низовыми: 3:1, 2:1, 3:4, 1:3, 0:2 и 1:3.

Также нужно учесть, что «Барыс» во всех выездных матчах своего турне слабо проводил первый период. Выбирать есть из чего: гол «Адмирала» в первом периоде за 2.00, «Барыс» не забьёт в первом периоде за 1.96 и П1 по броскам в створ в первом периоде за 2.57. Нам больше нравится третий вариант, но тут уж по вкусу.

Ставки на матч «Адмирал» — «Барыс»

Обе команды сейчас выглядят довольно серо. Хозяева – в силу очевидного дефицита индивидуального таланта, а гости из-за нехватки сил к концу утомительной выездной серии. На таком фоне рассчитывать на искромётный хоккей непросто, так что возьмём ТМ 4,5 шайбы за 2.15. Пять из шести предыдущих очных встреч получились низовыми: 3:1, 2:1, 3:4, 1:3, 0:2 и 1:3.



Ставка №1: ТМ 4,5 шайбы за 2.15.



Ставка №2: победа «Адмирала» по броскам в створ в первом периоде за 2.57.