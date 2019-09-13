«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы подадут пример «Зениту»

14 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» состоится матч 4-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.92.

Анализ матча «РБ Лейпциг» — «Бавария» (14.09.2019)

«РБ Лейпциг» не впечатлил в контрольных матчах, зато старт сезона провёл убойно. Три победы в трёх встречах чемпионата Германии с общей разницей голов 9:2 и единоличное лидерство в турнирной таблице. Юлиан Нагельсман оправдывает статус тренера-вундеркинда с первых же недель на новом месте.



При этом нельзя сказать, что «быкам» выпал удобный календарь. Вовсе нет – соперники были кусачие и неприятные. В первом туре попался тот самый «Унион», что перед международной паузой победил дортмундскую «Боруссию». Берлинцы получили три мяча к 42-й минуте, а второй тайм превратился в формальность (4:0).



Затем пришлось играть с «Айнтрахтом» (2:1). РБЛ забил ранний гол, после чего довольно уверенно действовал по счёту. Клуб из Франкфурта на некоторых отрезках ощутимо владел территорией, но своими моментами не воспользовался и сподобился только на один мяч в концовке.



Выезд в Мёнхенгладбах прошёл по схожему сценарию: забили первыми, добавили прагматизма, упрочили преимущество и пропустили перед финальным свистком (3:1). Вновь сиял Тимо Вернер, успевший отличиться в трёх турах Бундеслиги пять раз. В матче с «Боруссией М» 23-летний немец оформил хет-трик.



«Бавария» стартовала похуже, потеряв очки в первой же игре. «Герта» забила два гола за две минуты и выстояла в концовке (2:2). Дальше дело пошло на лад: уверенный разгром «Шальке» в гостях (3:0) и разнос «Майнца». Действующий чемпион выпустил новичков в стартовом составе, долго запрягал, однако в итоге отгрузил несчастному сопернику шесть мячей (6:1).



Вроде бы «РБ Лейпциг» в полном порядке, но есть пара вопросов. Во-первых, соперник «Зенита» по Лиге чемпионов ужасно играет с мюнхенцами – шесть поражений в восьми поединках, причём в четырёх из пяти последних случаев им даже забить не удавалось. Нагельсман – это хорошо, но даже ему нужно время.

Второй момент – «Бавария» при Нико Коваче действительно не прогрессирует и нередко валяет дурака. Зато она практически не допускает в нужный момент осечек в матчах с прямыми конкурентами. Достаточно вспомнить 5:0 с «Боруссией Д» или 3:0 с «быками» в финале Кубка Германии.



Мюнхенцы и так начали сезон не лучшим образом, что должно добавить им злости и мотивации. Плюс появление Перишича с Коутиньо наверняка подстегнёт футболистов, ведь конкуренция в группе атаки возросла. На внутренней арене сконцентрированная «Бавария» в подавляющем большинстве случаев побеждает, так что берём П2 за 1.92.

Ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов ужасно играет с мюнхенцами – шесть поражений в восьми поединках, причём в четырёх из пяти последних случаев им даже забить не удавалось. «Бавария» начала сезон не лучшим образом, что должно добавить злости и мотивации. Плюс появление Перишича с Коутиньо наверняка подстегнёт футболистов, ведь конкуренция в группе атаки возросла. Возьмём П2 за 1.92.



Ставка: «Бавария» победит за 1.92.