«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит

19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Базель» встретится с «Краснодаром». Согласно котировкам экспертов, фаворитом предстоящего поединка являются хозяева. Поставить на победу швейцарцев можно за 2.26. Виктория «быков» оценена букмекерами коэффициентом 3.24.

Прогноз матча «Базель» — «Краснодар» (19.09.2019)

«Базель» и «Краснодар» изначально не планировали попадать в Лигу Европы, но судьба свела оба клуба именно во втором по значимости турнире Старого Света. Квартет С достаточно ровный по составу участников, поэтому борьба за выход в плей-офф ожидается нешуточная. На кону, возможно, не самые большие призовые, но деньги лишними не бывают.

«Базель» в прошлом сезоне занял вторую строчку в швейцарской Суперлиге, а в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов коллектив Марселя Коллера без шансов вылетел от австрийского клуба «ЛАСК». «Краснодар» сначала всех поразил проходом «Порту», но затем «быки» без шансов и абсолютно по делу уступили «Олимпиакосу».

Клубы, которые всерьёз рассчитывали на групповую стадию Лиги чемпионов, обязаны претендовать на попадание в плей-офф Лиги Европы. Если смотреть котировки аналитиков, то можно получить впечатление о примерном равенстве «Базеля» и «Краснодара». Коэффициент на хозяев прилично ниже, чем на «быков», но перекос котировок в пользу швейцарцев обусловлен местом проведения матча.

Зато по одному не самому очевидному показателю российский клуб далеко впереди. По стоимости состава «Краснодар» оценивается практически втрое дороже «Базеля». Команда Марселя Коллера лидирует у себя в Суперлиге, но и «быки» сейчас занимают первую строчку в РПЛ. Уровень высшего российского футбольного дивизиона заметно превосходит швейцарский, что наглядно видно в таблице коэффициентов УЕФА.

Букмекеры позволяют проверить индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77. Такой шанс нельзя упускать. «Базель» даже в Суперлиге пропустил семь мячей в шести матчах, а от клуба «ЛАСК» парни Марселя Коллера получили пять оплеух в двух встречах. «Быки» сейчас в великолепной форме и готовы разрывать любую оборону.

Да, у «Базеля» было удачное противостояние с ПСВ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, но даже там швейцарцы пропустили в сумме три гола за пару матчей. При поддержке трибун команда Марселя Коллера сосредоточится на атакующих действиях, а «Краснодар» старается искать счастье у чужих ворот независимо от статуса и уровня соперника.

Мусаев избавлен от необходимости ставить в основу Берга. Ари восстановился и отличился в двух турах подряд, полузащита постепенно сыгрывается, молодые Сулейманов и Игнатьев бьются за место в составе, поэтому выбор созидателей у «быков» потрясающий. В индивидуальном мастерстве «Краснодар» значительно сильнее, осталось подтвердить класс на поле.

При этом от ставок на классический исход лучше воздержаться. С нападением у «Краснодара» полный порядок, но в обороне бывают проблемы, да и Матвей Сафонов на европейской арене не всегда действует безупречно. Гол «быков» гарантирует нам возврат, а более высокая результативность гостей позволит рассчитывать на прибыль.

Ставка на матч «Базель» — «Краснодар»

В Суперлиге «Базель» хорош, в еврокубках швейцарский клуб регулярно пропускает. Команда Марселя Коллера получила 3 мяча от ПСВ и 5 от «ЛАСКА» в двухраундовых противостояниях. На наш взгляд, стоит проверить индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77. У «быков» сейчас полный порядок с нападением. Хотя бы гол Ари и компания забьют с высокой вероятностью.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77.

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