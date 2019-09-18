«Айнтрахт» — «Арсенал». Прогноз: немцы зададут жару Давиду Луису и Сократису

«Канониры» отскочили в Уотфорде, но во Франкфурте будет не легче.

19 сентября во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Арсеналом». Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.32.

Анализ матча «Айнтрахт Ф» — «Арсенал Л» (19.09.2019)

Очень любопытная вывеска, которая при определённых обстоятельствах могла бы попасться в Лиге чемпионов. Не сложилось: обе команды завалили концовку сезона в национальных чемпионатах и в топ-4 не попали, а в Лиге Европы уступили «Челси». «Айнтрахт» — в полуфинале, «Арсенал» — в финале.

«Орлы», несмотря на уход сразу двух ключевых футболистов из группы атаки, начали сезон достойно: шесть очков за четыре тура Бундеслиги при довольно непростом календаре. Обыграны крепкий «Хоффенхайм» (1:0) и «Фортуна» (2:1), а выездное поражение от «РБ Лейпциг» (1:2) получилось близким. «Быки» лучше реализовали свои моменты, хотя создали гости не меньше.

Особняком стоит неудачный выезд в Аугсбург (1:2), однако и здесь дело скорее в невезении. Подопечные Адольфа Хюттера вели игру, владели мячом и имели огромное количество стандартных положений, но без Йовича и Аллера в завершающей стадии предсказуемо возникают проблемы.

Впрочем, у «Айнтрахта» хотя бы нет проблем со стабильной игрой. Потому что у «Арсенала» таковые имеются. Это блистательно показал «Уотфорд», в первом же матче после смены тренера настрелявший в сторону ворот лондонцев три десятка ударов, 11 из которых пришлись в створ, а два оказались голевыми.

«Канониры» остались бы ни с чем, если б не высочайший уровень Пьер-Эмерика Обамеянга (дубль при довольно слабой поддержке партнёров), скромной реализации форвардов «шершней» и несколько спасений Бернда Лено. Это не тот случай, когда фаворит расслабился и упустил победу. Вовсе нет – «Арсенал» едва унёс ноги, ведь во втором тайме его натурально разрывали.

Довольно странно, что после столь слабого футбола подопечные Унаи Эмери идут у букмекеров фаворитом на чужом поле. На центр обороны и опорную зону нельзя смотреть без слёз, а «Айнтрахт» — типичная домашняя команда, проигрывающая на родном стадионе только по большим праздникам.

С учётом традиционно слабых результатов «Арсенала» на выезде в последнее время логичнее играть от аутсайдера. Без моментов «орлы» определённо не останутся, а дальше всё зависит от реализации. Нам нравятся П1 с нулевой форой за 2.23 и ИТБ 1,5 мяча «Айнтрахта» за 2.30. Комбинированный вариант – 1Х + ТБ 1,5 мяча за 2.03.

Ставки на матч «Айнтрахт Ф» — «Арсенал Л»

Странно, что после провала в Уотфорде подопечные Унаи Эмери идут у букмекеров фаворитом. На центр обороны и опорную зону нельзя смотреть без слёз, а «Айнтрахт» — типичная домашняя команда, проигрывающая на родном стадионе только по большим праздникам. С учётом традиционно слабых результатов «Арсенала» на выезде в последнее время сыграем от аутсайдера.

Ставка №1: победа «Айнтрахта» с нулевой форой за 2.23.

Ставка №2: ИТБ 1,5 мяча «Айнтрахта» за 2.30.