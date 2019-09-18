«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол

19 сентября на стадионе «Лудогорец Арена» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» примет московский ЦСКА. Эксперты не видят явного фаворита в этой паре и выставляют примерно равную линию на оба клуба. Виктория «орлов» идёт за коэффициент 2.78. Поставить на победу «армейцев» букмекеры предлагают за 2.85.

Прогноз матча «Лудогорец» — ЦСКА (19.09.2019)

Четвёртое место в РПЛ, занятое «армейцами» в прошлом сезоне, гарантировало команде попадание сразу в групповой этап Лиги Европы. Виктор Гончаренко без лишней нервотрёпки выводил команду на пик формы именно к осени, поэтому болельщики красно-синих сейчас находятся в предвкушении зрелищного футбола.



Возможно, ЦСКА и не будет демонстрировать что-либо яркое и впечатляющее, но у «армейцев» стабилизировались результаты, что гораздо важнее. Во внутреннем первенстве у красно-синих три победы подряд, да и в проигранном «дерби всея Руси» команда Виктора Гончаренко выглядела ничуть не хуже «Спартака».

«Лудогорцу» свой путь к групповому этапу Лиги Европы пришлось начинать практически с самых низов. «Орлы» уверенно прошли «Валур» и «Нью-Сейнтс», а вот с клубом «Марибор» спасли лишь голы на выезде, так как общий счёт противостояния был 2:2. Разумеется, болгарская команда изначально считается аутсайдером на фоне ЦСКА и «Эспаньола», но сдаваться на милость фаворитов никто не собирается.



Впереди ещё пять туров, однако стартовый поединок станет во многом определяющим для «Лудогорца». Получится победить – болгары станут всерьёз претендовать на выход из группы, при любом другом исходе шансы зацепиться за результат перенесутся из реальной плоскости в теоретическую.



Для ЦСКА еврокубки важны по понятным причинам. В стане «армейцев» на счету каждая копейка, а само выступление под взором множества скаутов должно стать дополнительной рекламой для выгодной продажи и раскрутки своих футболистов. Стратегически гостевая ничья смотрится неплохо, но вряд ли Виктор Гончаренко будет настраивать своих парней на добычу одного очка.



Квалификация Лиги Европы показала, насколько аккуратно и осторожно «Лудогорец» старается действовать в обороне. «Армейцы», может, и хотели бы созидать больше, чем сейчас, но не позволяют кадровые ресурсы. На наш взгляд, за коэффициент 1.82 стоит проверить ставку на отсутствие голов в исполнении хотя бы одной команды.



Против «Валура», «Нью-Сейнтс» и «Марибора» болгарский клуб поочерёдно выдал 4:0, 5:0 и 0:0 на своём поле. ЦСКА на выезде наверняка сыграет без чрезмерного энтузиазма. Это не противостояние из двух поединков, когда гостевой гол является важнейшим элементом для выхода в следующий раунд. На групповом этапе стратегия иная.



Оба коллектива испытывают проблемы в позиционном нападении, зато умеют качественно насыщать середину поля и действовать по результату. Если кто-либо поведёт в счёте, то отыгрывающаяся команда столкнётся с колоссальными проблемами. В матче «Лудогорец» — ЦСКА ключевым станет первый гол. Хотя не стоит исключать ничью 0:0.

Ставка на матч «Лудогорец» — ЦСКА

В трёх домашних матчах квалификации Лиги Европы «Лудогорец» ни разу не пропустил. «Орлы» стараются действовать аккуратно и максимально сконцентрированы на обороне своих ворот. ЦСКА испытывает проблемы в позиционном нападении, зато «армейцы» качественно работают в центре поля. На наш взгляд, за коэффициент 1.82 стоит взять вариант «обе забьют – нет». Ответственность за результат скажется на футболистах.



Ставка: обе забьют – нет за 1.82.



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