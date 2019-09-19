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«Милан» — «Интер М», 21 сентября 2019, прогноз на матч Серии А

«Милан» — «Интер М», 21 сентября 2019
Алексей Серяков
«Милан» — «Интер». Прогноз: Конте ответит на провальный старт в Лиге чемпионов
В четырёх из пяти предыдущих очных встреч в чемпионате Италии счёт открывали нерадзурри.
Ставки 0

21 сентября в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером». Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Милан» — «Интер М» (21.09.2019)

Италия - Серия А. 4-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан

«Интер» шикарно стартовал в чемпионате Италии: три победы из трёх возможных с общей разницей 7:1 и единоличное лидерство в турнирной таблице. Правда, победы над «Кальяри» (2:1) и «Удинезе» (1:0) получились натужными, хотя чёрно-белые играли в меньшинстве аж с 35-й минуте, а в итоге едва не утащили ничью.

Словом, проблемы с созиданием у нерадзурри явно имеются, хотя иначе и быть не могло: новому тренерскому штабу по умолчанию требуется время, а смена основного центрального нападающего тоже не способствует улучшению сыгранности. Ромелу Лукаку уже забил два мяча, однако от бельгийца ждут большего.

Единственная однозначно уверенная победа случилась во встрече с «Лечче» (4:0), но её скорее следует считать исключением. Там всё сошлось один к одному: два гола к 24-й минуте фактически убили интригу и раскрепостили миланцев, а на 76-й минуте гости ещё и остались в меньшинстве.

Дебют в Лиге чемпионов лишь убедил во мнении, что позиционная атака пока хромает. «Интер» не просто не сумел победить скромную «Славию» на своём поле, но и в целом выглядел ничем не лучше. Чехи здорово смотрелись в центре поля и очень недурно накрывали фаворита прессингом. Если вынести за скобки стандарты, выяснится, что за 90 минут «нерадзурри» создали всего два-три моменты с игры.

Впрочем, даже на таком фоне они едва не утянули три очка, однако вратарь вытащил удар головой Лукаку в упор. Подопечные Антонио Конте существенно осложнили себе выход в плей-офф, но об этом думать придётся позже. За плохой игрой должна идти хорошая – и в первую очередь это касается обороны.

Всё же «Славия» имела слишком много свободы во владениях Хандановича, для команд Конте это редкость. «Милан» перед дерби имел фору в три выходных, хотя вряд ли стоит говорить о серьёзном преимуществе в свежести. Сезон только-только стартовал, сыграно четыре матча – взяться усталости особенно неоткуда.

Озлобленный «Интер» неспроста идёт у букмекеров фаворитом. «Милан» испытывает серьёзные трудности в атаке – в трёх турах забито лишь два мяча. А ведь соперники, мягко говоря, на место в зоне Лиги чемпионов не претендуют – «Удинезе», «Брешия» и «Верона». Пожалуй, ИТМ 1 мяча «Милана» за 1.85 напрашивается.

Любопытно, что в четырёх из пяти предыдущих очных встреч в чемпионате Италии счёт открывали футболисты «нерадзурри». В принципе, вариант «Интер» забьёт первым за 1.95 рассмотреть следует. Третья ставка – Х2 + ТМ 3,5 мяча за 1.79. Обе команды испытывают проблемы впереди, вряд ли мы увидим больше 2-3 голов.

Ставки на матч «Милан» — «Интер М»

Озлобленный «Интер» неспроста идёт у букмекеров фаворитом. «Милан» испытывает серьёзные трудности в атаке – в трёх турах забито лишь два мяча. А ведь соперники были не очень – «Удинезе», «Брешия» и «Верона». Пожалуй, ИТМ 1 мяча «Милана» за 1.85 напрашивается.

Ставка №1: ИТМ 1 мяча «Милана» за 1.85.

Ставка №2: «Интер» забьёт первым за 1.95.

Ставка №3: «Интер» не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 1.79.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

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