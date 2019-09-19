«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз: «лисы» воспользуются усталостью «шпор»

Сёмин жаловался на календарь «Локомотива», а ведь у «шпор» после ЛЧ на день отдыха меньше.

21 сентября на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в матче шестого тура АПЛ «Лестер Сити» примет «Тоттенхэм Хотспур». Букмекеры склоняются к успеху гостей. Поставить на «шпор» в эксперты предлагают за 2.5. Виктория «лис» доступна за коэффициент 2.9. Аналитики верховой поединок и дают 1.83 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (21.09.2019)

По итогам пяти туров АПЛ «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» идут в группе лидеров, но обе команды набрали лишь восемь очков на указанном отрезке. Согласитесь, показатель не самый выдающийся. В прошлую субботу «лисы» потерпели поражение на «Олд Траффорд», пропустив с пенальти уже на 8-й минуте. Команда Брендана Рождерса владела инициативой, однако огорчить Де Хеа так и не смогла.

Разгорячённый целой серией неудач «Тоттенхэм» разнёс в щепки на своём поле «Кристал Пэлас». «Шпоры» уже к перерыву вели 4:0, а в дальнейшем готовились к еврокубковому противостоянию. Выезд в Грецию сложился для финалиста Лиги чемпионов не слишком удачно. Кейн и компания обладали перевесом в два мяча, но упустили преимущество и добыли лишь одно очко.



По мнению экспертов, фаворитом предстоящего матча является «Тоттенхэм», с чем автор не согласен. Юрий Сёмин возмущался по поводу сурового календаря «Локомотива», так как «железнодорожникам» играть в воскресенье утром. «Шпоры» пусть совершили и не такой дальний перелёт от Греции до Англии, но ведь поединок с «Лестером» стартует уже в субботу днём. Времени на восстановление совсем нет.



Да, у Маурисио Почеттино есть некоторые возможности для ротации, однако качественных резервистов совсем немного, а «Лестер» по таланту исполнителей уступает «Тоттенхэму» самую малость. За коэффициент 2.12 мы отважимся проверить фору «0» на хозяев. У «шпор» лишь одна победа в пяти последних матчах, Кейн и компания далеки от лучшей формы.



Многие помнят, как Брендан Роджерс с «Ливерпулем» не смог завоевать чемпионский титул. А как насчёт результатов английского тренера на посту красных в противостояниях со «шпорами»? Экс-наставник мерсисайдцев разносил «Тоттенхэм» 3:2, 4:0, 5:0, а потом персонально Почеттино 3:0 и 3:2.

Разумеется, времена меняются, Роджерс теперь обладает не столь мастеровитыми исполнителями, но упомянутую статистику не стоит сбрасывать со счётов. С другой стороны, можно заиграть гол «Лестера» во втором тайме. После тяжёлого поединка в Греции «Тоттенхэм» наверняка просядет ближе к концовке с физической точки зрения.

В двух последних матчах на выезде «шпоры» обязательно пропускали после перерыва. «Лисы» постараются воспользоваться усталостью оппонентов, и перспектив для этого достаточно. Также стоит помнить об умении Брендана Роджерса усиливать игру своей команды по ходу отдельно взятых поединков. «Лестер» частенько добавляет именно во вторых таймах, «Тоттенхэму» придётся попотеть, чтобы выстоять.

Ставка на матч «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Тоттенхэм» в среду вечером в сложном поединке соперничал с «Олимпиакосом», а уже в субботу днём «шпорам» гостить на «Кинг Пауэр — Уолкерс». «Лестер» постарается реабилитироваться после поражения от «МЮ», за 2.12 мы возьмём фору «0» на хозяев. Также проверим гол «лис» за 1.78 во втором тайме. Команда Маурисио Почеттино с высокой вероятностью просядет в физике после перерыва, чем способен воспользоваться коллектив Брендана Роджерса.



Ставка №1: победа «Лестер Сити» с форой «0» за 2.12



Ставка №2: «Лестер Сити» забьёт во втором тайме за 1.78



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