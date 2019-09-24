Сербия – Украина, Франция – Италия. Прогнозы на волейбольный Евро-2019

24 сентября на чемпионате Европы по волейболу пройдут оставшиеся два матча 1/4 финала. В 21:30 мск свой матч начнут Сербия и Украина, а полчаса спустя выяснять отношения начнут Франция и Италия.

Анализ матча Сербия – Украина (24.09.2019)

Сборная Сербии пока на этом турнире идёт без поражений. Команда спокойно и уверенно решила свои задачи на групповом этапе. В первом матче против Чехии было тревожно за первый сет, но проявили характер, выиграли сет, и дальше всё пошло куда проще.



Да, провалы небольшие в игре у сербов бывают, но пока команда прикладывает в каждом матче ровно столько усилий, сколько нужно для победы.



В отличие от Николы Грбича, Ковач практически сразу определился с основным составом. В частности, Александар Атанасьевич, похоже, теперь безоговорочно основной игрок. В доигровке в паре с Урошем Ковачевичем место застолбил Неманья Петрич. В остальном здесь всё, как и было. Глубина у сербов не такая большая, каких-то ходов от Ковача ждать не приходилось. Его задача была — улучшение внутрикомандной атмосферы. Пока вроде бы неплохо, но посмотрим дальше, в решающих матчах. Украина уже прыгнула выше головы, выбив из турнира сборную Бельгии. Команда мощная, атлетичная, но в то же время психологически неустойчивая. Не очень стабильно играют. Тот же Олег Плотницкий пока больше разочаровывает, а лидерство на себя взвалил диагональный Виецкий.



Чего ждать сегодня? Украине нечего терять, в них никто не кинет камень, они добились успеха, и в этом их шанс. Другой вопрос, что Сербия – это не Бельгия, это куда более сильный и искушенный соперник.

Ставки на матч Сербия – Украина (24.09.2019)

На победу сербов дают 1.05. Немного заниженный коэффициент, но в целом он отражает адекватно соотношение сторон. Давид против Голиафа. И шансов Украине Сербия не даст. Фора (-16,5) вполне адекватная для ставок. Украинцы выплеснули кучу эмоций в матче против Бельгии. Сербы же идут к полуфиналу step by step. Поэтому в нужный момент они прибавят и сомнут соперника.

Ставка: победа Сербии с форой (-16,5) за 1.85.

Анализ матча Франция – Италия (24.09.2019)

Здесь куда более интересный расклад. Команды встречаются на чемпионате второй раз. По аналогии с парой Словения – Россия хочется сделать ставку на Италию, но Франция – фаворит матча.



Обе команды в 1/8 финала обошлись тремя сетами. Французы делают всё, чтобы подвести в более менее адекватной форме к решающим матчам Эрвина Нгапета. Поэтому доигровщик казанского «Зенита» отыграл весь матч с финнами, несмотря на 11 ошибок. В игре Нгапета огромный резерв Франции, в остальном у них всё нормально. Буайе играет не без провалов, но добротно, подача у команды летит, защита по-прежнему на уровне.

А вот Италия пока идеальный для себя волейбол не показывает. Понятно, что Турцию прошли без проблем, но выпал Иван Зайцев. Из 6 атак забил 2, а оставшиеся 4 мяча не просто не добил, но проиграл. Да, Габриэле Нелли был в полном порядке, показав 65% в атаке, но состояние Зайцева вызывает опасение. Как вызывает опасение и самочувствие Османи Хуанторены. Натурализованного кубинца массировали по ходу всего матча с турками, он явно испытывал неприятные ощущения в спине, но доиграл встречу. Это – краеугольный камень в построении Италии, ведь второго топового доигровщика в команде просто нет. Ни Ланца, ни Антонов не тянут, а Лавиа еще слишком молод, да и шансов особых не получает. Да, итальянцы могут в любой момент собраться, да, у них есть Джаннелли, но пока не видно, за счёт чего они могут обыграть Францию.

Ставки на матч Франция – Италия (24.09.2019)

В первом матче этих команд мы брали победу Франции с форой (-1.5) по сетам и не прогадали. От добра добра не ищут – сыграем так и сейчас. Пусть даже второй раз обыграть одну и ту же команду на одном турнире сложно. Но у Франции всё куда лучше с игровым балансом, за них будет болеть полный зал зрителей, да и со скамейки есть кому усилить. Играем вновь фору по сетам (-1,5).

Ставка: победа Франции с форой по сетам (-1,5) за 1.94.

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