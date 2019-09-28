«Милан» — «Фиорентина». Прогноз: Монтелла устроит на «Сан-Сиро» войну

29 сентября в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч шестого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Фиорентиной». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «россонери» можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Милан» — «Фиорентина» (29.09.2019)

«Милан» потерпел два поражения подряд и опустился в нижнюю часть турнирной таблицы. 11-е место и шесть очков после пяти туров – явно не тот результат, на который рассчитывали в клубе. Атмосфера в раздевалке, похоже, оставляет желать лучшего, а СМИ потихоньку выдают слухи о возможной смене тренера.

Обе победы получились хилыми и неубедительными – 1:0 с «Брешией» и 1:0 с «Вероной», которые уже заняли привычные позиции неподалёку от зоны вылета. А ведь было ещё поражение от скромнейшего «Удинезе» (0:1) при ужасной игре. С соперниками посильнее категорически не ладится.

Миланское дерби должно было закончиться разгромом. «Интер» был лучше абсолютно во всём и имел все шансы забить 4-5 раз, но проблемы с реализацией и Джанлуиджи Доннарумма дали о себе знать. Дело ограничилось счётом 0:2. Но если «нерадзурри» определённо мощнее по составу, то о «Торино» такого не скажешь.

Та игра вскрыла все слабости «Милана». Команда симпатично выглядела в первом тайме, открыла счёт, а после перерыва вжалась в штрафную и стала играть на удержание. Неуверенность и психологическая неустойчивость позволили хозяевам вернуться в игру. Постепенно «быки» разогрелись, а затем забили два мяча за четыре минуты. Помог Доннарумма, прозевавший элементарный удар.

Второй фактор – эпизодами «россонери» неплохо доставляют мяч в штрафную и создают остроту, но непосредственно с ключевыми стадиями (последний пас и завершение) всё очень плохо. Три гола за пять туров, два из них – с пенальти. Промах Франка Кессье и удар Кшиштофа Пёнтека во вратаря с убойной дистанции в концовке поединка с «Торино» — это вишенка на торте.

Потому наша первая ставка будет на любителя. Проверим гол Пёнтека за 2.38. Поляк исправно находит моменты, а вот с реализацией пока полная катастрофа. В прошлом сезоне он завершал сильно выше среднего, а сейчас серьёзно не добирает. На дистанции цифры должны нормализоваться, благо что противостоять ему будет не самая сильная оборона.

«Фиорентина», несмотря на 17-е место в Серии А, показывает бодрый футбол. Но пропускает очень много – аж девять мячей в пяти турах. Больше только у СПАЛ и «Сампдории», замыкающих турнирную таблицу. Так что моменты у «Милана» непременно будут, а там уж дело за реализацией.

Второй момент – эмоции. «Россонери» явно находятся не в своей тарелке и много фолят (3,2 «горчичника» за игру), а «фиалок» тренирует бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла, который считает, что с его увольнением поторопились. Для него матч будет особенно принципиальным, так что возьмём ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.05.

Ставки на матч «Милан» — «Фиорентина»

«Россонери» явно находятся не в своей тарелке и много фолят (3,2 «горчичника» за игру), а «фиалок» тренирует бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла. Для него матч будет особенно принципиальным, так что возьмём ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.05.

Ставка №1: гол Пёнтека за 2.38.

Ставка №2: ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.05.