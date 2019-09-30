«Ювентус» — «Байер». Прогноз: Роналду разомнётся перед битвой с «Локо»

1 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «старая синьора» примет «Байер» из Леверкузена. Эксперты считают явным фаворитом встречи хозяев поля. Поставить на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа «фармацевтов» доступна за коэффициент 7.0.

Прогноз матча «Ювентус» — «Байер» (01.10.2019)

В первом туре квартета D все болельщики «Байера» ждали победу над «Локомотивом», но клуб из Леверкузена умудрился подарить три очка «железнодорожникам». Если «фармацевты» дома уступают самой слабой команде группы, то каковы шансы заполучить хотя бы пару баллов по итогам поединков с «Ювентусом» и «Атлетико»? Тем не менее полученный опыт может оказаться полезным для Петера Боша. Юрий Сёмин вскрыл все недостатки системы визави, поэтому немецкий коллектив получил шанс проделать работу над ошибками.



Другое дело, что даже с идеальной игрой «Байер» не выглядит равным по классу уже упомянутым грандам. Да и сам Петер Бош тренирует на высоком уровне приличное время, но регулярно наступает на одни и те же грабли. «Фармацевты» приезжают на стадион «Альянц – Ювентус» без набранных очков и рискуют остаться с нулём перед спаренными матчами с «Атлетико». Перспектива для немцев не слишком приятная.

«Ювентус» уверенно стартовал в Серии А, однако у коллектива Маурицио Сарри возникла проблема. Впервые за долгое время во внутреннем первенстве появился серьёзный соперник, который силён ментально и умеет добывать результат. Впрочем, внутренняя конкуренция – это, возможно, то, чего не хватало «старой сеньоре» для успеха в еврокубках.



Букмекеры обоснованно считают фаворитом хозяев, но всё равно оставляют достаточно приличный коэффициент на одного из грандов мирового футбола. Даже фора «-1» на «старую сеньору» идёт за 1.9, а гандикап «-1,5» и вовсе за 2.51. Здесь дело вкуса и риска на каком из вариантов остановить свой выбор, но победа «Ювентуса» практически не вызывает сомнений.



Также интересно смотрится индивидуальный тотал «старой сеньоры» больше 2 за 2.07 и гол в исполнении Криштиану Роналду за 1.83. Оборона «Байера» иногда неплохо выглядит на фоне соперников по Бундеслиге, но в Лиге чемпионов совсем иной уровень тактической подготовки. «Локомотив» отгрузил два мяча в Леверкузене, а мог и больше. Неужели «фармацевты» не получат полную авоську на «Альянц – Ювентус»?



Сама «старая сеньора» забила два в гостях «Атлетико», расправившись с одной из лучших оборон мира. После битвы с бандой Диего Симеоне защитная линия «Байера» напомнит «Ювентусу» проходной двор, в котором разрешается спокойно разгуливать всем желающим. Прекрасную форму набрал Роналду, забивший восемь мячей в семи последних матчах за клуб и сборную. Португалец жаждет поражать чужие ворота в каждом поединке.



Если называть вещи своими именами, то «Байер» — это в лучшем случае команда уровня 1/8 или 1/4 финала Лиги Европы, а «Ювентус» — один из основных претендентов на победу в главном клубном турнире Старого Света. У итальянского гранда преимущество своего поля, турнирная мотивация и достаточно удобный по стилю соперник. Роналду и компания способны не только добыть три очка, но и порадовать зрителей множеством забитых мячей.

Ставки на матч «Ювентус» — «Байер»

Букмекеры переоценивают «Байер», оставляя игрокам на ставках отличные возможности для выгодных пари. За 1.9 можно взять фору «-1», а за сочные 2.51 пойти дальше и проверить гандикап «-1,5» в пользу хозяев. «Фармацевты» пропустили два от «Локомотива», а «Ювентус» забил столько же в гостях «Атлетико». Уж на пару мячей «старую сеньору» должно хватить, поэтому за 2.07 загрузим на индивидуальный тотал итальянцев больше 2, а за 1.83 добавим гол Криштиану Роналду.



Ставка №1: победа «Ювентуса» с форой «-1» за 1.9.



Ставка №2: победа «Ювентуса» с форой «-1,5» за 2.51.



Ставка №3: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2 за 2.07.



Ставка №4: Криштиану Роналду забьёт за 1.83.



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