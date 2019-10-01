«Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Тарасенко выдадут шоу

3 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «музыкантов» в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» (02.10.2019)

Дождались. В первом же игровом дне регулярного чемпионата НХЛ сойдутся два последних обладателя Кубка Стэнли, каждый из которых имеет более чем серьёзные планы на предстоящий сезон. Несмотря на пару канадских дерби, а также матч «Вегаса» с «Сан-Хосе», именно эта игра видится гвоздем программы.



Разумеется, состояние обеих команд по понятным причинам остаётся загадкой, а потому любые прогнозы в первые дни чемпионата по определению условны. Делать какие-то глобальные выводы по предсезонным матчам нелепо, но для определённых заметок они вполне сгодятся. Более авторитетного материала пока всё равно нет.



«Вашингтон» в межсезонье обновил нижние звенья атаки. Также старт сезона пропустит Евгений Кузнецов: дисквалификация за кокаин оказалась скромной, однако с «Блюз» он всё же не сыграет. Из-за изменений в составе вроде бы должна просесть сыгранность, да и отсутствие ключевого центра нельзя недооценивать. Но пока всё идёт нормально.



В шести предсезонных встречах «Кэпиталз» одержали пять побед, причём четыре из них – в основное время. Игра не всегда давалась, но обойтись без спадов и неудачных отрезков в сентябре невозможно. Тодд Рирден посмотрел ближайший резерв и наверняка остался доволен увиденным.



С атакой всё более чем неплохо – 23 шайбы в пяти матчах. Хотя и пропускали «столичные» много. Единственное поражение они потерпели как раз от «Сент-Луиса»: в целом играли ничуть не хуже, но провалили второй период, наполучали от ведущей тройки соперника и спастись не сумели (3:4).



У «музыкантов» результаты в предсезонке вполне нормальные – четыре победы (три – в основное время) и три поражения. Самый очевидный вариант – проверять верх. Старт сезона, все соскучились по настоящему хоккею и могут позволить себе сыграть в удовольствие. Турнирное положение ни на кого не давит.

В семи предыдущих очных встречах забрасывалось не менее пяти шайб: 4:1, 5:2, 2:4, 3:4ОТ, 3:7, 3:4 и 1:5. Плюс учтём весёлый хоккей «Кэпс», в пяти предсезонных матчах с их участием было забито аж 37 голов. ТБ 5,5 шайбы за 1.90 и «обе забьют к 31-й минуте» за 1.67 достойны внимания.

Также возьмём победу «Вашингтона» с учётом ОТ за 2.26. Начать сезон с победы над действующим чемпионом в его логове – это отличный вызов, с мотивацией у гостей должен быть порядок. Нехватка сыгранности – серьёзный фактор, но в первые недели чемпионата её значимость не так высока, ведь все находятся под нагрузками после отпуска.

Ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз»

В пяти предсезонных матчах с участием «Кэпс» было забито аж 37 голов. А вот результаты семи предыдущих очных встреч: 4:1, 5:2, 2:4, 3:4ОТ, 3:7, 3:4 и 1:5. Старт сезона, все соскучились по настоящему хоккею и могут позволить себе сыграть в удовольствие. ТБ 5,5 шайбы за 1.90 и «обе забьют к 31-й минуте» за 1.67 достойны внимания.



Ставка №1: ТБ 5,5 шайбы за 1.90.



Ставка №2: обе забьют к 31-й минуте за 1.67.



Ставка №3: победа «Вашингтона» с учётом ОТ за 2.26.