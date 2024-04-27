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Эксперты назвали шансы «МЮ» обыграть предпоследний клуб АПЛ

Эксперты назвали шансы «МЮ» обыграть предпоследний клуб АПЛ
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27 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало – в 17:00 мск.

«Бёрнли» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах АПЛ, но занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Явным фаворитом считается «Манчестер Юнайтед»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 63% вероятности. Шансы «бордовых» оцениваются в 5.69 (17%). На ничью дают коэффициент 4.92 (20%).

При этом букмекеры ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

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