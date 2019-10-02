«Астана» — «Партизан». Прогноз: сербам в Нур-Султане обеспечен горячий приём

3 октября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и «Партизаном». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу казахского клуба можно с коэффициентом 2.22.

Анализ матча «Астана» — «Партизан» (03.10.2019)

Очная встреча аутсайдеров группы А. “Астана” была очень близка к натуральной сенсации в первом туре, недотерпев на “Олд Траффорд” около 20 минут. Справедливости ради, “Манчестер Юнайтед” даже вторым составом имел подавляющее преимущество, при котором гол был скорее вопросом времени.



71% владения, 13-1 по угловым, 18-4 по ударам — разница гигантская. “Красные дьяволы” вполне наиграли на разгромную победу, но в итоге еле-еле добыли три очка. Причин две. Первая — ужасная реализация: несколько кошмарных промахов, три попадания в каркас. Вторая — мощный перформанс Ненада Эрича, без которого интрига умерла бы уже к перерыву.



“Партизану” в первом туре повезло даже сильнее. Сербы пропустили в домашнем матче с АЗ уже на 12-й минуте и выглядели довольно вяло, но на исходе получаса игрок гостей получил прямую красную карточку. Вот только за 65 минут численного большинства добыть победу так и не удалось, пришлось ограничиться ничьей (2:2).



Оба мяча забил наш старый знакомый Бибрас Натхо (первый — с пенальти). Разумеется, после удаления чёрно-белые полностью захватили инициативу и были гораздо ближе к выигрышу. Но выдумки и разнообразия им не хватило: атакующий арсенал ограничивался дальними ударами, навесами и “стандартами”. Гости справились даже вдесятером, пусть и не без труда.



“Партизану” для продолжения борьбы за путёвку в плей-офф кровь из носу необходимо набирать в Нур-Султане очки. Ведь впереди спаренные матчи против “Манчестер Юнайтед”, который и с огромным количеством резервистов в составе будет фаворитом. Да и вторая встреча с АЗ состоится в Нидерландах.



Положение “Астаны” вполне неплохое, ноль очков на “Олд Траффорд” — это нормально. Вряд ли кто-то рассчитывал на иной исход, да и 0:1 могут пригодиться при подсчёте разницы мячей.



Пока ничего страшного не случилось. Нужно учитывать, что клуб из Казахстана на своём и на чужом поле — это два абсолютно разных коллектива.



За счёт географического положения и искусственного газона сине-жёлтым стабильно удаётся набирать очки в еврокубках. Так было и в Лиге чемпионов, и в квалификации Лиги Европы. В трёх домашних матчах подопечные Романа Григорчука одержали три разгромные победы с общим счётом 12:2, в трёх выездных выиграли лишь раз — у мальтийской “Валлетты”.

Команды близки по уровню, но за счёт своего поля и неудобного для соперника газона шансы хозяев кажутся более высокими. Мы бы выбирали между лобовой победой “Астаны” за 2.22 и ставкой 1Х + ТМ 2,5 мяча за 2.06. Второй вариант — ТБ 5 жёлтой карточки за 2.52. Обе команды не стесняются играть жёстко, а мотивация с обеих сторон зашкаливает — в случае поражения шансы на выход из группы станут призрачными. Ждём обилия единоборств и стыков.

Ставки на матч «Астана» — «Партизан»

За счёт географического положения и искусственного газона сине-жёлтым стабильно удаётся набирать очки в еврокубках. В трёх домашних матчах квалификации подопечные Романа Григорчука одержали три разгромные победы с общим счётом 12:2, в трёх выездных выиграли лишь раз. Команды близки по уровню, но за счёт своего поля и неудобного для соперника газона шансы хозяев кажутся более высокими



Ставка №1: «Астана» не проиграет + тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.



Ставка №2: ТБ 5 жёлтой карточки за 2.52.



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