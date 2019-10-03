«Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз: Кучеров и Стэмкос расправятся с Бобровским

4 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на стадионе «Амали-Арена» в Тампе встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (04.10.2019)

“Флорида” пережила непростой период, перегруппировалась и наконец-то готовится заявить о себе. Межсезонье удалось провести ударно, лицо команды полностью изменилось. На пост главного тренера пришёл Джоэль Кенневиль, бравший с “Чикаго” три Кубка Стэнли за шесть сезонов.



Правда, в дальнейшем “ястребы” начали падение: два вылета в первом раунде подряд, затем невыход в плей-офф и слабый старт регулярного чемпионата сезона-2018/19, после которого опытный специалист был уволен. Тем не менее его назначение выглядит любопытно — тренеры такого уровня долго без работы не сидят и куда попало, как правило, не приходят.



Также удалось заполучить Сергей Бобровского. Несмотря на отсутствие серьёзных успехов в Кубке Стэнли, россиянин железно входит в число сильнейших голкиперов лиги. Ещё парочка приобретений — защитник Антон Строльман и форвард Бретт Коннолли, каждый из которых непременно будет полезен.



Результаты предсезонных встреч у “пантер” вроде бы не самые приятные — всего три победы (одна из них — по буллитам) при пяти поражениях. Но не всё так просто: постепенно они набирали ход, выиграв три заключительных матча из четырёх. Два из них, между прочим, у “Тампы” (6:3 и 1:0 Б).



Всего соперники сыграли на предсезонке друг с другом трижды, “молнии” утащили одну победу (4:2). “Тампа” вообще слабо провела подготовительные встречи: всего 14 заброшенных шайб в 7 поединках (по прошлогодним меркам лучшей команды регулярного чемпионата это слёзы), 5 из них завершились поражениями.



Но сейчас эти расклады не имеют никакого значения. Разумеется, в официальном матче Кучеров с партнёрами покажут принципиально другой хоккей: беречь силы лидеров смысла нет, смотреть в деле проспектов и резервистов — тоже. Джону Куперу нужно отвечать за провальный плей-офф, победа над амбициозным оппонентом — удобная возможность начать сезон на нужной ноте.



“Тампа” сохранила костяк и наверняка будет иметь преимущество в сыгранности. Всё же “Флорида” серьёзно изменилась за лето, а новый тренер только-только приступил к работе. Скорее всего, “Пантерз” будут добирать уже по ходу чемпионата, но первые недели рискуют получиться для них непростыми.

Не будем мудрить и возьмём П1 за симпатичные 2.10. “Молнии” выиграли у “котов” шесть предыдущих очных встреч. Также проверим ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.75. Соперники в прошлом сезоне НХЛ были лучшими в НХЛ по реализации лишнего: 28,2% у “Тампы”, 26,8% у “Флориды”. Коэффициент кажется завышенным.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

Джону Куперу нужно отвечать за провальный плей-офф, победа над амбициозным оппонентом — удобная возможность начать сезон на нужной ноте. “Тампа” сохранила костяк и наверняка будет иметь преимущество в сыгранности. Всё же “Флорида” серьёзно изменилась за лето, а новый тренер только-только приступил к работе. Скорее всего, “Пантерз” будут добирать уже по ходу чемпионата, но первые недели рискуют получиться непростыми.



Ставка №1: ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.75.



Ставка №2: победа «Тампы» за 2.10.