«Барселона» — «Севилья». Прогноз: Месси, Суарес и Чичарито скучать не дадут

6 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч восьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.54.

Анализ матча «Барселона» — «Севилья» (06.10.2019)

«Севилья» бодро начала сезон, но затем случилось поражение от «Реала» (0:1). Хозяева много владели мячом, вот только не знали, что с ним делать. Тибо Куртуа остался без работы, потому что так и не дождался ни единого удара в створ. Кроме навесов и стандартов в тот день андалусийцы ничего не предложили.



Похоже, та неудача несколько подкосила команду. В следующем же туре случилось эпическое поражение от «Эйбара», который к тому моменту набрал два очка в пяти встречах. Красно-белые уже к 33-й минуте вели со счётом 2:0. И умудрились остаться с пустыми руками, получив три гола за 16 минут.

Затем была волевая победа над «Реалом Сосьедад» (3:2). Там «Севилья» смотрелась гораздо лучше противника, однако в итоге едва не потеряла очки. Клуб из Сан-Себастьяна забил два мяча с двух ударов в створ. Получается, подопечные Хулена Лопетеги после «Реала» получили пять голов за 180 минут, хотя в четырёх стартовых турах Примеры пропустили лишь раз.



О непростом периоде в жизни «Барселоны» сказано уже достаточно. Победы даются сине-гранатовым с большим трудом, а успехи в Лиге чемпионов, где за два тура удалось разжиться четырьмя очками, тесно связаны с везением и высочайшим классом отдельных исполнителей. Непосредственно качество футбола по-прежнему не впечатляет.



В Дортмунде «Барса» выглядела пассажиром, проиграв 0:6 по явным голевым моментам. Итоговую ничью (0:0) украл Марк-Андре тер Штеген, выдавший блистательный перформанс. С «Интером» игра получилась равной, однако у хозяев были Месси и Суарес, индивидуальное мастерство которых и принесло волевую победу (2:1).



Словом, обе команды сейчас имеют проблемы с игрой, да и в обороне смотрятся так себе. Плюс фактор усталости после еврокубков. Ждать какого-то ультрокачественного футбола не стоит, но с голами проблемы вряд ли возникнут. И те и другие много ошибаются у своих ворот и частенько грешат привозами.

Каталонцы, разумеется, фаворит. У них девять побед подряд в очных встречах с «Севильей» на «Камп Ноу». Вопрос только один: Месси только-только оправился от травмы, а 2 октября отбегал тяжелейшие 90 минут с «Интером». Хватит ли его на второй сильный матч с крепким оппонентом за трое суток – непонятно. Но очевидно, что от состояния Лео многое будет зависеть.



Самый очевидный вариант – ТБ 3 мяча за 1.88. На протяжении вот уже 14 матчей чемпионата Испании подряд соперники достигают этой планки вне зависимости от имён тренеров, состояния лидеров и чего угодно ещё. Вариант посмелее – в матче будет 3-4 гола за 2.40.

Ставки на матч «Барселона» — «Севилья»

Каталонцы, разумеется, фаворит. У них девять побед подряд в очных встречах с «Севильей» на «Камп Ноу». Вопрос только один: хватит ли Месси на второй сильный матч с крепким оппонентом за трое суток. Самый очевидный вариант – ТБ 3 мяча за 1.88. На протяжении вот уже 14 матчей чемпионата Испании подряд соперники достигают этой планки.



Ставка: ТБ 3 мяча за 1.88.



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