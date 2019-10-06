«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв сумеет удивить уфимцев

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.08.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Металлург Мг» (07.10.2019)

«Салават Юлаев» закончил сентябрь двумя чувствительными поражениями – 1:4 от СКА и 3:4 от «Северстали». Риск выпасть из топ-4 Восточной конференции заметно увеличился, но неудачный отрезок удалось закрыть двумя победами подряд над довольно крепкими соперниками.

Надо сказать, что обе встречи получились яркими. Сперва уфимцы разнесли крепкое «Торпедо» со счётом 5:1. Списать результат на удачу не получится, достаточно посмотреть на статистику бросков (48-27). «Салават» действительно оказался гораздо лучше и вполне мог забросить 7-8 шайб.

Затем пришло время мести. Подопечные Николая Цулыгина долго не могли пробить Владислава Подъяпольского, хотя моменты создавали исправно. После 36 минут «Северсталь» вела в счёте, но настырные хозяева своего всё же добились. «СЮ» забросил три шайбы подряд (3:1) и был очень хорош в единоборствах.

Надёжная игра Юхи Метсолы и высокая эффективность первого звена уже давно никого не удивляют, а вот убойная игра на «точке» стала приятным сюрпризом. В поединке с «Торпедо» «Салават Юлаев» победил по вбрасываниям 33:23, а «Северсталь» и вовсе уничтожил (41:16). Благодаря этому компоненту удавалось увеличивать давление и сохранять высокий темп.

«Металлург» по-прежнему обитает на дне Восточной конференции. Игра даётся с большим трудом, потому перебиваться приходиться совсем уж местечковыми достижениями. Ну например: впервые в нынешнем регулярном чемпионате удалось набрать очки в двух матчах кряду. Звучит нелепо, но сейчас для «лис» это вполне себе успех

Для начала они победили переживающий тяжёлые времена «Локомотив» (5:3). Игра получилась более чем равной и вполне могла докатиться до овертайма, однако уверенная игра Василия Кошечкина и пара удачных рикошетов позволили взять верх. Правда, развить успех не вышло.

В игре с «Торпедо» (2:3Б) ММг традиционно совместил хороший отрезок с провальным. Хозяевам откровенно повезло добраться до серии буллитов: нижегородцы смотрелись активнее и чаще создавали острые моменты во второй половине, но «Магнитке» удалось сравнять счёт и дотерпеть.

Разумеется, «СЮ» справедливо идёт фаворитом. «Металлург» ещё ни разу не выиграл за пределами Магнитогорска. Но у «Салавата» практически вся угроза исходит от одного звена, в теории это должно облегчить гостям задачу. Лёгкой победы хозяев не ждём, больше того – проверим лобовую ничью за 4.10.

Пять из восьми предыдущих очных встреч уходили в овертайм. Кроме того, уфимцы за семь домашних матчей «регулярки» ни разу не добирались до дополнительного времени, когда-то серия должна прерваться. Соперничество принципиальное, так что борьбы и эмоций должно быть много.

Второй вариант не такой радикальный – «обе забьют к 31-й минуте» за 2.20. Оборона у Николая Цулыгина допускает сбои, а «Металлург» вот уже четыре встречи подряд забрасывает как минимум две шайбы, хотя прежде добирался до этой планки далеко не всегда.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Металлург Мг»

«СЮ» справедливо идёт фаворитом. Но у «Салавата» практически вся угроза исходит от одного звена, в теории это должно облегчить гостям задачу. Лёгкой победы хозяев не ждём, больше того – проверим лобовую ничью за 4.10. Пять из восьми предыдущих очных встреч уходили в овертайм. Кроме того, уфимцы за семь домашних матчей «регулярки» ни разу не добирались до дополнительного времени, когда-то серия должна прерваться.



Ставка №1: ничья за 4.10.



Ставка №2: обе забьют к 31-й минуте за 2.20.