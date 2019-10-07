«Вашингтон» — «Даллас». Прогноз: Овечкин, Радулов и Орлов вновь устроят зарубу

9 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне встретится с «Даллас Старз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.19.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» (09.10.2019)

«Даллас» довольно неожиданно оказался одним из главных разочарований первых дней регулярного чемпионата. Позади уже три матча, а набранных очков до сих пор нет. Разумеется, с такими результатами команда находится на самом дне турнирной таблицы Западной конференции.



Самое обидное, что по качеству хоккея всё не так уж плохо. Речь именно о невезении и нехватки концентрации в решающие моменты, поскольку все три встречи проиграны с разницей в одну шайбу. С «Бостоном» (1:2) не хватило реализации: в третьем периоде «шерифы» перебросали оппонента 16:7, но Туука Раск взял всё.

С «Сент-Луисом» (2:3) совсем не повезло: гости пропустили уже на второй минуте, добавили и вышли вперёд, но пропустили две шайбы в третьем периоде и остались ни с чем. И вроде всё не так уж плохо: два близких поражения от действующего обладателя Кубка Стэнли и финалиста при равной игре – это достойно.



Но было ещё и поражение от хилого «Детройта» (3:4), которому не может быть оправданий. Клуб из Техаса отлично начал и повёл со счётом 2:0 уже к исходу 17-й минуты, после чего посчитал вопрос решённым и выключился. Наказание оказалось суровым: решающую шайбу хозяева забросили за 54 секунды до сирены, времени отыграться просто не осталось.



Вероятно, подопечные Джима Монтгомери выйдут на лёд крайне злыми, так что игра обещает быть дивной. «Вашингтон» сейчас в порядке. Дисквалификация Евгения Кузнецова ожидаемо ударила по атакующему потенциалу, зато в обороне всё недурно. Две победы в трёх матчах и пять очков из шести возможных – это здорово.



Могло бы быть лучше, но «Кэпиталз» накануне сами отдали победу «Каролине» (2:3ОТ). Сюжет сильно смахивает на последнюю неудачу «Далласа»: 2:0 к середине второго периода, несколько возможностей закрыть игру в большинстве, расслабленность и итоговое поражение. С той лишь разницей, что «столичные» всё же набрали одно очко.



В последние годы матчи «Вашингтона» и «Далласа» получаются жутко упорными: четыре овертайма в шести случаях. Словом, проверить лобовую ничью за 4.20 имеет смысл. «Старз» в десяти предыдущих встречах с «Кэпс» оказались сильнее семь раз, так что возьмём итоговые П2 за 2.16.



Мотивация простая: без Кузнецова хозяева испытывали трудности с созиданием, после недельного простоя россиянин вряд ли покажет лучшую игру, так что команды на сегодня сопоставимы по уровню. «Шерифам» пока сильно не везёт, но в какой-то момент маятник качнётся в обратную сторону. Судя по статистике, это вполне может случиться в Вашингтоне.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз»

В последние годы матчи «Вашингтона» и «Далласа» получаются жутко упорными: четыре овертайма в шести случаях. «Старз» в десяти предыдущих встречах с «Кэпс» оказались сильнее семь раз, так что возьмём итоговые П2 за 2.16. «Шерифам» пока сильно не везёт, но в какой-то момент маятник качнётся в обратную сторону



Ставка №1: итоговая победа «Старз» за 2.16.



Ставка №2: ничья за 4.20.