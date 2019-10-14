Александр Бублик — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянину придётся попотеть

15 октября в матче первого турнира категории ATP250 ВТБ Кубок Кремля в мужском одиночном разряде Андрей Рублёв сыграет с Александром Бубликом. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.43.

Вторую половину сезона Бублик проводит на хорошем уровне. Он дошёл до финала травяного турнира в Ньюпорте, где попил крови у Джона Иснера (6:7, 3:6). И с тех пор ни разу не проигрывал в первом же матче на двух турнирах подряд, что позволило существенно подняться в рейтинге. Ещё полгода назад Александр находился в конце второй сотни.

Представитель Казахстана дошёл до второго круга в Вашингтоне, побывал в третьем круге US Open (правда, тут во многом помогла лёгкая сетка — хватило побед над малоизвестным колумбийцем Сантьяго Хиральдо и скромным Томасом Фаббьяно), а затем добрался до финала соревнований в китайском Чэнду.

По пути он зачехлил Тейлора Фритца и Джордана Томпсона (оба находятся в топ-50), выстрелившего на US Open Григора Димитрова и Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР. В финале не повезло: шансы победить Пабло Карреньо-Бусту имелись, но не хватило опыта и хладнокровия. В решающие моменты испанец оказался лучше, вырвав титул на тай-брейке решающей партии.

После этого Бублик прошёл квалификацию в основную сетку «Мастерса» в Шанхае и недурно погонял Феликса Оже-Ольяссима, но талантливый канадец забрал тай-брейк на первом сете, а вскоре Александр снялся из-за травмы. Этот факт несколько напрягает, благо что подобное случилось во второй раз за два месяца. Но вроде бы повреждение оказалось несерьёзным.

Словом, соперник у Рублёва довольно опасный. Представитель Казахстана не отличается разнообразием, хорошим приёмом и особой техникой, но за счёт убийственной подачи и общей мощи способен в удачный день навязать борьбу зазевавшемуся представителю топ-20.

Андрей постепенно поднимается в рейтинге, но титул в Умаге остаётся единственным в его карьере, хотя было это ещё в 2017 году. В последнее время российский теннисист проигрывает только крепким противникам: в Шанхае уступил Звереву, в в Пекине — Фоньини, в Санкт-Петербурге и Цинциннати — Медведеву, на US Open — Берреттини, а в Уинстон-Сейлеме — Шаповалову.

Нет, серьёзно. Он не проигрывал стоящему ниже в рейтинге сопернику с июля, когда спасовал перед Петером Гоёвчиком в первом круге Вашингтона. Правда, было это сразу после финала в Гамбурге и времени на отдых Рублёв не имел: за двое суток предстояло добраться из Германии в США и сходу перестроиться с грунта на хард.

Такая стабильность внушает уважение. Андрей, разумеется, будет фаворитом в поединке с уроженцем Гатчины, но лёгкой победы от него не ждём. Бублик отлично держит подачу, а сам Рублёв порой испытывает проблемы на приёме. Кроме того, единственная очная встреча осталась за представителем Казахстана, пусть и было это в далёком 2016 году.

П1 идёт за скромнейшие 1.43, а лезть в большие форы опасно. Вряд ли у россиянина будет много брейк-пойнтов. Мы бы выбирали между победой Рублёва при тотале больше 19,5 геймов за 1.95 и третьим сетом за 2.55. Бублик в последнее время редко кому сдавался без боя.

Ставки на матч Александр Бублик — Андрей Рублёв

Андрей, разумеется, будет фаворитом в поединке с уроженцем Гатчины, но лёгкой победы от него не ждём. Бублик отлично держит подачу, а сам Рублёв порой испытывает проблемы на приёме. Кроме того, единственная очная встреча осталась за представителем Казахстана, пусть и было это в далёком 2016 году.

Ставка №1: победа Рублёва + ТБ 19,5 гейма за 1.95.