Предстоящий сезон НБА станет самым интересным в XXI веке

23 октября в 3:00 мск матчем «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» стартует очередной регулярный чемпионат НБА. Предстоящий сезон обещает стать самым увлекательным в XXI веке, так как целая группа команд всерьёз претендует на титул. Переходы звёзд, травмы и драфт уже прилично изменили расклад сил, из-за чего у баскетбольных гурманов вовсю разыгрался аппетит.

Разумеется, вкусное пиршество не могут пропустить и букмекеры, выставившие котировки на множество интересных линий. Представляем коэффициенты на соискателей как индивидуальных наград, так и титула чемпиона НБА.

Лучший новичок

— Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), коэффициент 1.55

— Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), 4.5

— Эр Джей Баррет («Нью-Йорк Никс»), 7.0

Согласно котировкам аналитиков, явным фаворитом на приз лучшему новичку по итогам сезона-2019/20 считается Зайон Уильямсон. Учитывая физические данные первого номера прошедшего драфта, а также волну хайпа, сопровождающую каждое действие свежеиспечённого форварда «Нью-Орлеана», мнение букмекеров выглядит обоснованно.

Эр Джей Баррет оказался в «Никс», что само по себе практически приговор, поэтому единственным серьёзным конкурентом Уильямсона остаётся Джа Морант. Что говорит в пользу Зайона? У «Нью-Орлеан Пеликанс» два великолепных защитника, способных пачками раздавать передачи, а главный тренер Элвин Джентри обожает быстрый баскетбол.

Зайон оказывается чуть ли не в идеальной среде для набивания впечатляющей статистики и регулярного попадания в хайлайты. Лучший новичок по итогам прошлого сезона Лука Дончич выдал линейку 21,2 + 7,8 + 6. Уильямсон наверняка недотянет по передачам, зато вполне может набирать больше очков и подборов, что при высоком проценте реализации отбросит все сомнения у голосующих. Лишь бы обошлось без травм.

Ставка: победа Зайона Уильямсона за 1.55.

Лучший оборонительный игрок

— Руди Гобер («Юта Джаз»), коэффициент 2.62

— Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), 5.0

— Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), 6.5

— Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), 10.0

— Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), 10.0

По итогам прошлого сезона награду завоевал Руди Гобер, который великолепными действиями в краске доказывал ценность классического центрового в меняющихся условиях современного баскетбола. Кавай Леонард, Пол Джордж и Джоэл Эмбиид с высокой вероятностью пропустят приличное количество матчей, а Энтони Дэвис и Дрэймонд Грин станут заложниками посредственной работы в обороне своих товарищей. Единственным реальным конкурентом французского гиганта на данный момент видится Яннис Адетокунбо.

Грек и в прошлом сезоне заслуживал почётный приз, но MVP и DPOY в один сезон – это многовато. Главную личную награду по итогам регулярного чемпионата Адетокунбо уже получил, поэтому теперь самое время сосредоточиться на другой. «Милуоки Бакс» удалось сохранить состав, а слабый Восток поможет команде оставаться в верхних строчках по оборонительной эффективности.

Яннис всегда выкладывается при игре в обороне, делает перехваты, ставит блок-шоты, а главное – способен успешно защищаться на пяти позициях. У Гобера есть один очевидный минус по сравнению с Адетокунбо. Руди хорош исключительно вблизи кольца, а греческий форвард «Милуоки Бакс» превращается в кошмар для соперника на любом сантиметре паркета.

Ставка: победа Янниса Адетокунбо за 5.0.

Самый прогрессирующий игрок

— Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), коэффициент 10.0

— Терри Розир («Шарлотт Хорнетс»), 12.0

— Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), 15.0

— Эдрис Адебайо («Майами Хит»), 18.0

— Джон Коллинз («Атланта Хоукс»), 18.0

Номинация «самый прогрессирующий игрок» по праву считается одной из самых сложных для прогнозов, что видно по коэффициентам. Есть группа баскетболистов, выступивших посредственно в прошлом сезоне, но из-за изменившихся условий готовая вновь о себе заявить: Джейсон Тэйтум, Джейлен Браун, Лонзо Болл, Брэндон Ингрэм и даже Маркел Фульц.

У некоторых исполнителей приличный внутренний ресурс для роста. Здесь речь о баскетболистах, проводящих в лиге 2-3-й сезон: Шей Гилджес-Александер, Джон Коллинз, Лаури Маркканен и многие другие. Неплохим вариантом считаются парни, чья роль существенно возрастёт по объективным причинам: Малкольм Брогдон и Стивен Адамс. Как раз в заключительной категории и находится один из самых любопытных персонажей – Терри Розир.

Розир оказался в «Шарлотт Хорнетс», которые лишились своей главной звезды, выступающей на позиции разыгрывающего. Терри получает в своё распоряжение функции дирижёра, первой опции и безоговорочного лидера, а также право на ошибки и неограниченное количество бросков. Более приемлемой ситуации для улучшения статистики в природе не существует.

В прошлом сезоне Розир сидел на скамейке и подменял Кайри Ирвинга, выдавая в среднем линейку 9 + 3,9 + 2,9. В плей-офф 2018 года основной разыгрывающий «Бостон Селтикс» выбыл из-за травмы, и тогда Терри показывал шикарные показатели: 16,5 + 5,3 + 5,7, притом что в кубковых поединках иной уровень сопротивления, и была необходимость делиться мячом с партнёрами.

В предстоящем сезоне Розир вполне может стать Уэстбруком на минималках и собрать красивые 20 + 7 + 7, чего даже при 35-40% с игры должно с запасом хватить на получение индивидуальной награды. За коэффициент 12.0 предложение смотрится привлекательно.

Ставка: победа Терри Розира за 12.0.

Лучший шестой игрок

— Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»), коэффициент 2.7

— Спенспер Динвидди («Бруклин Нетс»), 8.0

— Терренс Росс («Орландо Мэджик»), 12.0

— Монтрез Харрелл («Лос-Анджелес Клипперс»), 12.0

Из главных фаворитов, по мнению букмекеров, наиболее интересным вариантом видится Спенспер Динвидди. Лу Уильямс и Монтрез Харрелл с высокой вероятностью сдадут позиции, так как в стартовом составе «Лос-Анджелес Клипперс» появятся две звезды первой величины. Терренс Росс выступает за слишком скромный клуб и существенно ограничен набором своих умений.

Не сказать, что Динвидди основной кандидат на почётный приз, но потенциальные условия для победы у Спенсера благоприятные. Сами «Нетс» обладают возможностями для прогресса на слабом Востоке, а наставник Кенни Аткинсон любит и умеет использовать резервистов.

Динвидди уже достаточно опытен, способен закрыть несколько позиций как в защите, так и в нападении. Спенсер в состоянии разобраться с опекуном в изоляции, заиграть партнёра с помощью пик-н-ролла или спокойно стоять в углу и ждать скидку. Защитник «Бруклина» может стать улучшенной версией Лу Уильямса с навыками приличного оборонца.

Ставка: победа Спенсера Динвидди за 8.0.

Самый ценный игрок

— Яннис Адетокунбо («Милоуки Бакс»), коэффициент 3.4

— Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), 6.0

— Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), 7.0

— Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), 8.5

— Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), 9.0

Парочку звёзд «Лейкерс» мы отметём сразу же, так как должно совпасть слишком многое, чтобы Леброн Джеймс или Энтони Дэвис вошли хотя бы в тройку претендентов на приз MVP. Калифорнийцев ожидает тяжелейший сезон, первая часть которого будет посвящена построению новой команды, а скромные результаты серьёзно сказываются на шансах получить индивидуальную награду.

Яркую вспышку логично ожидать от Карри, но как долго Стефен сможет держаться без травм и сколько будут пропускать «Уорриорз» с одной из самых дырявых задний линий в НБА? Лидер «Голден Стэйт» способен выдать в среднем 35 + 8 + 6, однако тогда коллектив Стива Керра задохнётся уже в первом раунде плей-офф.

В прошлом сезоне приз MVP достался Яннису, хотя многие посчитали это решение несправедливым. Учитывая высокий коэффициент на Бороду, мы проверим именно Джеймса в качестве соискателя награды самому ценному исполнителю.

Ослабление «Уорриорз» и приобретение Уэстбрука делают «Рокетс» одним из двух главных фаворитов на первую строчку на переполненном контендерами Западе. Если «Хьюстон» в общей таблице опередит «Милуоки», то Харден при сохранении своих показателей сможет всерьёз претендовать на получение MVP.

Ставка: победа Джеймса Хардена за 7.0.

Лучший тренер

— Док Риверс («Лос-Анджелес Клипперс»), коэффициент 4.0

— Брэд Стивенс («Бостон Селтикс»), 7.0

— Куин Снайдер («Юта Джаз»), 8.0

— Фрэнк Вогел («Лос-Анджелес Лейкерс»), 12.0

— Бретт Браун («Филадельфия Сиксерс»), 13.0

Главным фаворитом на приз лучшему тренеру предстоящего регулярного чемпионата считается Док Риверс, и мы с котировками букмекеров полностью согласны. В прошлом сезоне «Клипперс» обменяли главную звезду, обошли соседей по «Лос-Анджелесу» и залезли в плей-офф, а уже на кубковой стадии взяли два матча у «Уорриорз» со здоровыми Карри, Дюрантом, Томпсоном и Грином.

Если Риверс дал бой самой звёздной команде ассоциации, выпуская в старте двух не самых талантливых новичков, то можно только представить прогресс «Клипперс» с учётом приобретения Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Док с высокой вероятностью приведёт клуб к топ-2 конференции, а там и до награды недалеко.

Удивительно, что среди пяти главных кандидатов на пост лучшему тренеру года нет Майка Д'Антони. На триумф рулевого «Рокетс» установлен коэффициент 15.0. Если «Хьюстон» сможет улучшить свои результаты, а наставник сумеет поделить мяч между Харденом и Уэстбруком, то эксперты будут обязаны оценить подобное достижение. Однако мы всё же остановимся на Риверсе.

Ставка: победа Дока Риверса за 4.0.

Победитель НБА с учётом плей-офф

— «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициент 3.84

— «Лос-Анджелес Лейкерс», 4.32

— «Милоуки Бакс», 5.85

— «Филадельфия Сиксерс», 7.8

— «Хьюстон Рокетс», 8.4

Любопытно, но коэффициент на «Клипперс» пока ещё составляет солидные 3.84. Помешать коллективу Дока Риверса завоевать титул способны только травмы, так как франшиза Стива Балмера сейчас выглядит идеально с точки зрения состава и его сочетаемости.

Кавай Леонард и Пол Джордж отлично подходят на роль главных звёзд, великолепно проявляют себя на обеих сторонах площадки и умеют забивать решающие броски. Лу Уильямс и Монтрез Харрелл образуют сильнейший в лиге дуэт запасных, молодые Шамет и Зубац способны прогрессировать, а работяги Беверли, Грин и Макгрюдер с радостью таскают рояль.

Док Риверс обладает чемпионским опытом, у «Клипперс» есть ресурсы для обмена, а зимой в команду наверняка захотят прийти опытные ветераны. Фактически у клуба Стива Балмера только одно слабое место – здоровье лидеров. Впрочем, перед глазами пример «Рэпторс», которые грамотно распределяли нагрузку на свою звезду и заполучили титул.

Ставка: победа «Лос-Анджелес Клипперс» за 3.84.

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