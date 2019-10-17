«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Хартли наберёт очки в Екатеринбурге

18 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге встретится с “Авангардом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу уральцев в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Автомобилист» — «Авангард» (18.10.2019)

“Автомобилист” продолжает переживать тёмные времена. В 10 последних матчах одержаны всего две победы — для топ-клуба просто ужасающий результат. Положение в таблице на контрасте с прошлой регуляркой тоже выглядит так себе: седьмое место в Восточной конференции — явно не то, на что рассчитывали в команде.



В Казани уральцы получили натуральную трёпку. По счёту всё было вполне прилично (всего лишь 1:3), зато по качеству игры преимущество соперника оказалось гигантским. “Ак Барс” выглядел лучше в каждом периоде, хотя пропустил первым в дебюте. Если бы не Якуб Коварж, хозяева забросили бы не меньше пяти шайб.



Даже сухой статистики достаточно, чтобы получить довольно точную картину: 39-15 по броскам, 33-12 по вбрасываниям. Плюс разгромно выигранный “конёк” и полное преимущество в единоборствах. “Автомобилист” может пенять разве что на непростой календарь с тремя выездами за пять суток, но в КХЛ это норма.



Впереди домашняя серия, вот только выдохнуть и спокойно пополнить очковые запасы точно не получится. Противники внушают — “Авангард”, всё тот же “Ак Барс” и магнитогорский “Металлург”, который худо-бедно выбирается из ямы. “Лисы” набрали 10 очков в семи последних поединках и вышли на девятое место в конференции.



Омичи тем временем продолжают навещать проблемные топ-клубы. Накануне они одержали волевую победу над СКА в Балашихе (3:2), впереди турне по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Уфа. Подопечные Боба Хартли обходятся без затяжных победных серий, зато стабильно держат планку и не допускают провалов.



За счёт этого удаётся спокойно занимать второе место на Востоке в ожидании скорого возвращения пары травмированных хоккеистов. Букмекеры считают хозяев фаворитом, но на преимуществе своего льда их козыри заканчиваются. “Авангард” традиционно здорово проводит большие матчи, а “Авто” совсем не впечатляет.



На таком фоне логично играть по коэффициенту и отталкиваться от аутсайдера. Итоговая П2 идёт за 2.07, вполне рабочее предложение. Альтернативный вариант — Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.25. Соперники не забивали больше пяти голов на протяжении десяти очных встреч, аж с ноября 2014 года (5:2).

Вторая ставка — победа “Авангарда” во втором периоде за 3.00 или “Автомобилист” не забьёт во втором периоде за 2.24. Омичи шикарно проводят этот отрезок: за 17 матчей они пропустили во вторых 20-минутках лишь 10 шайб, а сами забили в два с лишних раза больше (21). Тенденция любопытная.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Авангард»

Букмекеры считают хозяев фаворитом, но на преимуществе своего льда их козыри заканчиваются. “Авангард” традиционно здорово проводит большие матчи, а “Авто” совсем не впечатляет — лишь 2 победы в 10 последних матчах. На таком фоне логично играть по коэффициенту и отталкиваться от аутсайдера. Итоговая П2 идёт за 2.07 или Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.25 достойны внимания. Соперники не забивают больше пяти голов на протяжении 10 очных встреч.



Ставка №1: “Автомобилист” не забьёт во втором периоде за 2.24.



Ставка №2: “Авангард” не проиграет при тотале меньше 5,5 шайбы за 2.25.