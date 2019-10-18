«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз: Лэмпард порадует Абрамовича

19 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче девятого тура АПЛ «Челси» примет «Ньюкасл Юнайтед». Встреча начнётся в 17:00 мск. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев и предлагают поставить на синих за 1.32. Виктория «сорок» оценивается экспертами коэффициентом 10.0. Отметим, что аналитики ожидают результативный поединок. Тотал больше 2,5 идёт в конторах за 1.62.

Прогноз матча «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» (19.10.2019)

По итогам восьми туров АПЛ «Челси» можно закономерно отнести к одним из главных сюрпризов лиги со знаком плюс. Пока «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» буксуют в середине турнирной таблицы синие с молодым и амбициозным тренером добиваются неплохих результатов.



Фрэнк Лэмпард ставит команде яркий атакующий футбол, в котором раскрываются новые личности. Наверняка Роман Абрамович доволен текущим положением дел в своём клубе.



«Ньюкасл Юнайтед» неожиданно для многих выбрался из зоны вылета, хотя предпосылок к подобному развитию событий было немного. Стив Брюс старается мотивировать своих парней и практически со всеми соперниками рассчитывает исключительно на контратаки. К тому же календарь уже подсунул «сорокам» «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», а теперь и «Челси».



Удивительно, но обе победы в АПЛ «Ньюкасл» добыл именно в матчах с большими клубами. «Ливерпуль», разумеется, три очка не отдал, а «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» попались в паутину Стива Брюса. Каковы шансы «Челси» повторить ошибки своих именитых конкурентов? Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев, виктория синих идёт за скромные 1.32. Придётся комбинировать варианты, чтобы увеличить коэффициент.



Выбирая между форой «-1,5» за 1.88 на синих и победой «Челси» при общем тотале больше 2,5 за 1.83, мы остановимся на второй ставке. Команда Фрэнка Лэмпарда в АПЛ идёт на 3-й позиции по забитым мячам и на 4-й с конца по пропущенным. У «Ньюкасла» показатели сильно отличаются, но гостям придётся подстраиваться под фаворита.



«Челси» по праву считается самой весёлой командой АПЛ на данный момент. Лондонский клуб использует различные варианты впереди, готов активно идти в прессинг, но порой допускает глупейшие ошибки в обороне. Ставки на верх в матчах с участием синих заходят с высокой периодичностью. Коллектив Фрэнка Лэмпарда выдал лишь два низовых поединка во внутреннем первенстве из восьми возможных.

В прошлом сезоне «Челси» дважды одолел «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:1. Пауза на матчи сборных позволила многим футболистам синих получить дополнительный отдых и лучше усвоить требования главного тренера. «Сороки» выставят предсказуемый автобус и обязательно получат ограниченное количество моментов, но атака команды Фрэнка Лэмпарда сделает результат в пользу хозяев.

Ставка на матч «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»

В прошлом сезоне «Челси» дважды одолел «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:1. В нынешнем розыгрыше АПЛ из восьми матчей с участием синих в шести забивалось не менее трёх голов. За 1.83 мы проверим победу коллектива Фрэнка Лэмпарда при общем тотале больше 2,5. «Ньюкасл» уже снял скальпы с «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», на этом подвиги «сорок» закончатся.



Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 1.83.



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