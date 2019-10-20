«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: Эмери продолжит погоню за Клоппом

21 октября на стадионе «Брэммел Лэйн» в заключительном матче девятого тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» сразится с лондонским «Арсеналом». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты склоняются к успеху «канониров». Поставить на коллектив Унаи Эмери в букмекерских конторах можно за 1.98. Победа «клинков» оценивается аналитиками коэффициентом 3.96.

Прогноз матча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» (21.10.2019)

В различных СМИ ходят слухи о возможной отставке Унаи Эмери в случае неудовлетворительных результатов, но на данный момент боссы и поклонники «канониров» должны быть довольны работой испанского специалиста. У «Арсенала» две разгромные победы в Лиге Европы, выход в следующий раунд Кубка английской лиги, а главное – третья строчка в АПЛ по потерянным очкам.



За восемь предыдущих матчей во внутреннем первенстве коллектив Унаи Эмери уступил только на «Энфилде». Следующая встреча с соперником из Большой шестёрки у «Арсенала» в 17-м туре, что означает великолепную возможность укрепить свои позиции в самое ближайшее время. Календарь «канониров» не назвать лёгким, но в Лиге Европы можно давать отдых основе, а в АПЛ стараться набирать максимум с середняками и аутсайдерами.



«Шеффилд Юнайтед» пока также испытывает больше позитива, чем негативных моментов. Крис Уилдер набрал девять баллов по итогам восьми туров, что вполне соответствует классической формуле: 40 очков за сезон достаточно для сохранения прописки в АПЛ. Состав у «клинков» посредственный даже на фоне середняков, но бойцовские качества и чёткое выполнение тренерской установки частенько приводят к достойным результатам.



По мнению экспертов, фаворитом предстоящего поединка считаются гости, с чем мы полностью согласны. Коэффициент на чистую победу «Арсенала» близок к двойке, поэтому не станем изобретать велосипед и заиграем лобовую викторию «канониров». «Клинки» представляют из себя упрямый и колючий коллектив, но уж больно аппетитно выглядит предложение букмекеров.



В нынешнем розыгрыше АПЛ у «Шеффилда» три поражения: 1:2 от «Лестер Сити», 0:1 от «Саутгемптона» и 0:1 от «Ливерпуля». Все неудачи были получены на «Брэммел Лэйн», что легко списать на отсутствие необходимого опыта. В гостях парни Криса Уилдера сконцентрированы на результате, а дома поддержка трибун заставляет «клинков» действовать более смело и рискованно.



У «Арсенала» по традиции есть сложности с топ-клубами, зато полный порядок в матчах с соперниками, уступающими в классе. «Канониры» одолели «Ньюкасл Юнайтед», «Бёрнли», «Астон Виллу» и «Борнмут», а с «Уотфордом» упустили преимущество в два мяча. 13 очков из 15 возможных против соперников, не входящих в Большую шестёрку – это солидно.

Хозяева с высокой вероятностью отдадут инициативу «Арсеналу», но для коллектива Криса Уилдера подобный подход невыгоден. «Канониры» обладают превосходством в уровне индивидуального мастерства и достаточно уверенно действуют в позиционном нападении. Пожалуй, все шансы «клинков» заключаются в контратаках и стандартных положениях. На бумаге команда Унаи Эмери смотрится предпочтительнее.

Ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

В трёх из четырёх домашних матчах нынешнего розыгрыша АПЛ «Шеффилд Юнайтед» проигрывал своим оппонентам. «Арсенал» великолепно выступает с середняками и аутсайдерами, поэтому за коэффициент 1.98 мы проверим чистую победу команды Унаи Эмери. «Клинкам» необходимо совладать с эмоциями и выдать идеальный поединок, чтобы рассчитывать на очки.



Ставка: победа «Арсенала» за 1.98



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