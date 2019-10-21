«Олимпиакос» — «Бавария». Прогноз: Левандовски не станет брать выходной

22 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее встретится с «Баварией». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу немецкого клуба можно с коэффициентом 1.40.

Анализ матча «Олимпиакос» — «Бавария» (22.10.2019)

“Олимпиакос” имел неплохой шанс побороться за выход из группы, но сам же отдал всё нажитое непосильным трудом. В первом туре греческий клуб на своём поле воспользовался непонятным состоянием “Тоттенхэма” и сумел вырвать ничью (2:2), хотя уже к исходу получаса “горел” со счётом 0:2.



А вот развить успех не получилось. В Сербии они своими руками отдали победу “Црвене Звезде” (1:3), хотя та едва ли превосходит их в классе. Красно-белые открыли счёт и имели все возможности как минимум зацепиться за ничью, но остались в меньшинстве на 57-й минуте и не справились с давлением.



Сербский клуб сел на ворота соперника и сравнял счёт спустя пять минут. Дальше “Олимпиакос” вроде бы держал удар, но в самой концовке пропустил ещё дважды и остался ни с чем. Теперь ситуация крайне непростая: нужно кровь из носу набирать хоть что-то в спаренных поединках с “Баварией”.



В Мюнхене поймать что-то вряд ли получится, так что по сути матч в Пирее становится для хозяев ключевым. В случае поражения вариант останется только один — набирать максимум очков в двух заключительных турах. Беда в том, что на групповом этапе Лиги чемпионов “Бавария” традиционно хороша.



Действующий чемпион Германии может сбавить обороты уже после того, как гарантирует себе выход в плей-офф. Но до этого момента очки, как правило, теряет по большим праздникам. Греки, конечно, совсем не похожи на подарок, особенно на своём поле. И всё же на сегодня это команды принципиально разного уровня.



Достаточно сказать, что четыре года назад “Олимпиакос” в двух матчах группового этапа с немцами потерпел два разгромных поражения с общим счётом 0:7, хотя в одном из поединков играл в большинстве с 52-й минуты. С тех пор многое изменилось, но красно-белые, пожалуй, стали даже немного слабее.



“Бавария” буксует во внутреннем первенстве, в такой ситуации важно побыстрее снять вопрос о выходе в плей-офф и сосредоточиться на чемпионате Германии. После восьми туров Бундеслиги мюнхенцы занимают лишь третье место, накануне они умудрились потерять очки в Аугсбурге (2:2). Моментов создали с запасом, но ужасающая реализация и пропущенный мяч на 91-й минуте перевесили.



Злые подопечные Нико Ковача наверняка отыграются на попавшем под горячую руку “Олимпиакосе”. Определённая ротация непременно случится, ведь времени на отдых было совсем немного. Однако чрезмерно беречь основу смысла нет, ведь 26 октября предстоит домашний поединок со скромным “Унионом”.



Не будем мудрить и возьмём ИТБ 2 мяча “Баварии” за 1.64. Роберт Левандовски в ударе, полузащита тоже в порядке, мотивации после неудачи в минувшем туре должно быть достаточно. Также проверим гол до 25:00 за 1.94 и победу “Баварии” по угловым с форой “-2” за 1.69. На групповой стадии еврокубков мюнхенцы действуют агрессивно.

Ставки на матч «Олимпиакос» — «Бавария»

“Олимпиакосу” позарез нужны очки, но “Бавария” традиционно хороша на групповом этапе Лиги чемпионов. Немцы наверняка заинтересованы в том, чтобы поскорее снять вопросы о выходе в плей-офф и сосредоточиться на внутреннем первенстве, так что ждём от них хорошей игры и как минимум двух забитых мячей.



Ставка №1: ИТБ 2 мяча “Баварии” за 1.64.



Ставка №2: гол до 25:00 за 1.94.



Ставка №3: победа “Баварии” по угловым с форой “-2” за 1.69.