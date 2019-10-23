«Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Тошич и Натхо дадут отпор Сульшеру

24-го октября на стадионе «Партизан» одноимённый клуб в Белграде в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» фаворитом предстоящего поединка. Поставить на коллектив Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 2.38. Победа чёрно-белых оценивается аналитиками коэффициентом 3.22.

Прогноз матча «Партизан» — «Манчестер Юнайтед» (24.10.2019)

«Манчестер Юнайтед» на минувших выходных в важнейшем матче АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем». Результат для «красных дьяволов» неоднозначный. С одной стороны, команда Сульшера считалась аутсайдером даже на своём поле, и одно очко против мощнейшего коллектива Юргена Клоппа – это вполне достойно. Тем не менее, серия без побед в основное время у Рэшфорда и компании достигла уже шести поединков.

«Партизан» после великолепного отрезка на стыке сентября и октября выдал провальные матчи во внутреннем первенстве. Ещё недавно чёрно-белые обыгрывали «Црвену Звезду» 2:0 и «Астану» 2:1, после чего уступили клубам «Вождовац» и «Младость», откатившись на пятую строчку в сербской Суперлиге.

В ближайшем поединке букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед», но мы сыграем от обратного и проверим 1Х на хозяев. Главный аргумент в пользу «Партизана» — это не сам уровень сербов, а отношение «красных дьяволов» к Лиге Европы. У команды Уле-Гуннара Сульшера катастрофическое положение в АПЛ и полный порядок во втором по значимости клубном турнире Старого Света.

Норвежский специалист наверняка в очередной раз выставит в Лиге Европы второй состав, что позволит сербам при поддержке трибун рассчитывать хотя бы на ничью. У «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» было минимальное количество толковых ребят на скамейке, загонять основу «красным дьяволам» сейчас ни к чему, путёвка в плей-офф всё равно практически гарантирована.

«Партизан» — это очень упрямый и колючий соперник. Про победу сербов над «Астаной» мы уже упоминали, но были ещё 2:2 с «АЗ», когда голландцы отскочили, уступив по ударам 4:20 и 2:7 по попаданиям в створ. В составе чёрно-белых есть опытные Натхо и Тошич, которые в разные годы противостояли куда более сильному «МЮ».

Экс-футболисты ЦСКА уже постепенно заканчивают карьеру, но у обоих всё в порядке с мастерством. «Партизан» выйдет на поле с запредельной мотивацией, а сербские фанаты устроят настоящий ад для резервистов «Манчестер Юнайтед». Выезд в Белград по давлению трибун не сравнится с гостевыми сражениями на английских стадионах, где пару раз за матч поют песни, а в остальное время хлопают в ладоши.

Коэффициент 1.66 на победу хозяев или ничью не слишком высок, но в шести последних матчах по итогам основного времени у «красных дьяволов» четыре ничьи и два поражения. У команды Уле-Гуннара Сульшера в гостевых поединках пока ещё ни одного забитого мяча за осень, а ведь уже заканчивается октябрь.

Ставка на матч «Партизан» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» не может победить в основное время на протяжении шести подряд матчей, а на выезде «красные дьяволы» даже забивать перестали. За скромный коэффициент 1.66 мы проверим 1Х на «Партизан». За сербов выступают Тошич и Натхо, которые имеют опыт сражений со столь мощным противником. Сульшер наверняка выставит второй состав, поэтому чёрно-белые смогут набрать очки.

Ставка: «Партизан» не проиграет за 1.66.

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