«Атлетико» — «Атлетик» Б. Прогноз: Симеоне разберётся с басками

26 октября в матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.74.

Анализ матча «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао (26.10.2019)

У «матрасников» замечательно идут дела в Лиге чемпионов, а вот на внутренней арене всё куда печальнее. После трёх побед подряд на старте чемпионате Испании команда забуксовала. В шести последующих турах одержана всего одна победа. Возможность воспользоваться слабым стартом конкурентов и создать себе небольшой гандикап упущена.

У «Барселоны» вернулся в строй Лионель Месси, после чего результаты моментально нормализовались. «Реал» по-прежнему играет через пень-колоду, положение Зинедина Зидана весьма шаткое, однако именно «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице. Их сосед из Мадрида лишь пятый. До «Реала» два очка, до «Барселоны» — три.

Самое обидное, что непосредственно по качеству футбола однозначно слабой оказалась лишь одна игра — с «Реалом Сосьедад» в Сан-Себастьяне, где хозяева заслуженно победили со счётом 2:0. Остальные четыре встречи завершились вничью, и в каждом случае АТМД был ближе к победе, но по определённым причинам не сумел её добыть.

В большинстве случаев не хватало банальной реализации или здорово играл вратарь соперника. «Сельта», «Реал» и «Вальядолид», например, не создали у ворот Яна Облака ровным счётом ничего. А в минувшем туре с «Валенсией» (1:1) мадридцы допустили несвойственную себе ошибку и не смогли грамотно доиграть по счёту, получив ответный мяч в концовке.

Подопечные Диего Симеоне после огромных изменений в составе в межсезонье не отличаются стабильностью, что вполне понятно и ожидаемо. Однако даже в таких условиях они вполне могли рассчитывать не на 16, а как минимум на 18-20 очков после девяти туров. Но проблемы в завершении дают о себе знать.

Клуб из Бильбао движется по похожей траектории: бодрый старт и резкий спад результатов. В пяти стартовых турах удалось добыть 11 очков, в том числе победив «Барселону» и «Реал Сосьедад». А вот дальше пошли мучения: две ничьи и два поражения в четырёх матчах, на этом отрезке баски забили лишь дважды. Худшему клубу Примеры «Леганесу» (1:1) и скромному «Вальядолиду» (1:1).

Обе команды тяготяют к низу: в девяти матчах чемпионата Испании с их участием было забито по 13 голов, то есть меньше чем по полтора мяча за 90 минут. Плюс нужно учесть тот факт, что в четырёх выездных поединках «Атлетик» так и не сумел победить, хотя ни с кем сильнее «Сельты» и «Хетафе» не встречался.

Словом, победа АТМД всухую за 2.36 напрашивается. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 2,5 мяча за 1.75 на случай ничьей. «Атлетико» во вторник провёл непростую игру в Лиге чемпионов с «Байером», ожидать какой-то феерии от него по меньшей мере наивно, тем более на фоне кадровых проблем. Скорее всего, дело ограничится одним-двумя голами.

Вторая ставка — ничья в первом тайме за 2.03. Этот вариант проходил в трёх предыдущих очных встречах из четырёх. Баски отличаются неуступчивостью и крепкой обороной, так что попотеть фавориту непременно придётся.

Ставки на матч «Атлетико» — «Атлетик» Б

Обе команды тяготеют к низу: в девяти турах чемпионата Испании с их участием было забито по 13 голов, примерно полтора мяча за 90 минут. Плюс нужно учесть тот факт, что в четырёх выездных поединках «Атлетик» не сумел победить, хотя ни с кем сильнее «Сельты» и «Хетафе» не встречался. Словом, победа АТМД всухую за 2.36 напрашивается.

Ставка №1: победа «Атлетико» всухую за 2.36.

Ставка №2: ничья в первом тайме за 2.03.