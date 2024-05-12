«Бостон» — «Флорида»: прогноз на четвёртый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 2.17.

После разгромного поражения в первом матче серии «Флорида» не на шутку разозлилась. Вторую встречу она выиграла со счётом 6:1, а третью — 6:2. Вполне вероятно, хватит ярости «пантерам» и на победу в четвёртом матче. Они от слова «совсем» не выглядят уставшими.

В третьей игре было очень много борьбы. В одном из эпизодов пострадал духовный лидер «Брюинз» Брэд Маршан. Он не смог доиграть матч после столкновения с Сэмом Беннеттом. Участие 35-летнего канадца в предстоящей встрече под большим вопросом.

Потеря лидера может стать очень серьёзным ударом для «Бостона». В 10 матчах текущего розыгрыша плей-офф Маршан забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Брэд в девятый раз за карьеру набрал не менее 10 очков в плей-офф. Он повторил рекорд двух легенд НХЛ — Яри Курри и Никласа Лидстрёма.

После двух разгромных поражений у «мишек» и так не лучший настрой. Без Маршана даже с поддержкой родных трибун обыграть раздухарившуюся «Флориду» будет очень сложно. Тем более поймал кураж голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Поставить на победу «Флориды» в четвёртом матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. У «Пантерз» все лидеры пребывают в отличном тонусе. Особенно Мэттью Ткачук и Александр Барков. Первый в восьми играх набрал 13 (4+9) очков, а второй только в последних четырёх встречах забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.

У «Брюинз» состав не столь свеж и резв. Подопечным Джима Монтгомери пришлось приложить немало сил для того, чтобы выйти во второй раунд Кубка Стэнли. Их серия с «Торонто» затянулась до семи матчей. На форме хоккеистов это отложило определённый отпечаток.