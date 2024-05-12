«Сочи» – «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру 28-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.

«Сочи» после поражения от «Динамо», думаю, лишился шансов на спасение. Ну слишком много надо отыграть – 8 очков за 3 тура. Надо не просто везде и всюду побеждать, но еще и ждать, чтобы в остальных матчах все сложилось так, как необходимо.

Но в этом туре, я уверен, сочинцы сделают максимум того, что в их силах. Игра у них не пропала, просто очень сильно не складывается, не везет, а их наказывают за мельчайшие ошибки. И я сейчас не про игру с «Динамо», а про встречи с «Уралом», ЦСКА. С «Факелом» дожать не получилось. Думаю, этот матч будет похож как раз на встречу с «Факелом». «Пари НН» закроется и будет ждать своего шанса. Но если со «Спартаком» у себя получилось выстоять у нижегородцев, то в Сочи будет сложнее. Гостевой матч, непривычное поле. Ну и это реально последний шанс остаться в борьбе. Поэтому я жду максимального настроя от хозяев. А по классу этот «Нижний» они превосходят.

Поставлю на победу «Сочи». По игре сейчас слабее «Пари НН» просто нет. Там и травмы, и потеряли уверенность. И к новому тренеру приходится привыкать. Команда в разобранном виде», — приводит слова Титова «РБ Спорт».