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«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Арсенал».

Ставка: «МЮ» не проиграет за 3,07.

«Арсенал» едет на «Олд Траффорд» и надеется победить, потому что команда в гонке и команда не имеет права терять очки. Конечно, «Арсенал» преисполнен лучшими ожиданиями, классная игра на этой неделе против «Борнмута». Самое главное для команды сейчас — взять впервые за долгое время титул, ждать, что «Сити» ошибется, и при этом не ошибиться самому. Это очень серьезное испытание, потому что любая команда, которая приезжает на «Олд Траффорд», может получить большую подножку и подсечку.

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«Юнайтед» сейчас плох, и все это видели в матче против «Кристал Пэлас». Команда сейчас из себя представляет сбор футболистов, которые не объединены ничем, судьба тен Хага каждую неделю подвисает, в общем, все плохо. Но вот в такой ситуации как раз «Манчестер» и невероятно опасен.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

Мне представляется, что «Манчестер» будет совсем другим в сравнении с тем, что мы видели в Лондоне, и «Арсенал» получит очень тяжелое испытание. В том, что выиграет «Манчестер», я сомневаюсь, в том, что эта команда не проиграет на своем поле, я уверен. Поэтому «Юнайтед» не проиграет за 3,07», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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