«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на встречу чемпионата Англии 12 мая

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (+1.5) за 1.96.

«У «Арсенала» ещё сохраняются теоретические шансы на чемпионство. Для этого «Сити», конечно, должен потерять очки, но у них есть выездная игра с «Тоттенхэмом». Будет забавно, если «Тоттенхэм» поможет своим злейшим врагам из «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» — такая команда, которую в этом сезоне не предскажешь, не предугадаешь. Совершенно невозможно понять, как они сыграют следующий матч. Поэтому на эту игру очень сложно найти ставку.

«Арсенал» тут явный фаворит, тотал даже через вариант «обе забьют» имеет слишком маленький коэффициент. Но меня подмывает поставить на «Манчестер Юнайтед» с форой (+1.5) и коэффициентом 1.96. Я не думаю, что «Арсенал» их разгромит. Скорее всего, если лондонцы выиграют, то это будет победа с минимальным счётом. Возможно, 2:1 в их пользу, но, повторюсь, даже «обе забьют и тотал больше» стоит копейки, я уж не говорю про вариант «Арсенал» не проиграет и тотал больше».

Поэтому пусть будет «Манчестер Юнайтед» с форой (+1.5), а там посмотрим», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».