Швеция — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Швеция — Польша.

Ставка: в матче будет дубль за 1.60.

Шведы привезли на чемпионат мира в Чехию очень сильный состав. Его костяк состоит из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Серьёзные намерения и уровень подготовки «Тре Крунур» доказывает победа в минувшем матче с США со счётом 5:2. Йоэль Эрикссон стал главной звездой встречи, оформив дубль и сделав голевой пас. Его одноклубник из «Миннесоты» Филип Густавссон уверенно сыграл на воротах, пропустив всего две шайбы от грозной атаки американцев.

От Польши не следует ждать чудес. Эта сборная относится к числу аутсайдеров чемпионата мира. Она вернулась в элитный дивизион почти после 22-летнего отсутствия. Поэтому в стремлении полякам не будет равных на турнире. Но что касается сил и опыта — этого недостаточно, чтобы бороться за плей-офф. «Орлы» уже проиграли свой первый матч Латвии (4:5 ОТ).

Шведы получили день отдыха, поэтому выйдут на лёд свежими и готовыми к новым подвигам. Мы считаем, что «Тре Крунур» будут доминировать на протяжении всей встречи. Ожидаем множества голов, поэтому разумно будет поставить на дубль в матче с коэффициентом 1.60.