Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Швеция — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Швеция — Польша.

Ставка: в матче будет дубль за 1.60.

Шведы привезли на чемпионат мира в Чехию очень сильный состав. Его костяк состоит из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Серьёзные намерения и уровень подготовки «Тре Крунур» доказывает победа в минувшем матче с США со счётом 5:2. Йоэль Эрикссон стал главной звездой встречи, оформив дубль и сделав голевой пас. Его одноклубник из «Миннесоты» Филип Густавссон уверенно сыграл на воротах, пропустив всего две шайбы от грозной атаки американцев.

От Польши не следует ждать чудес. Эта сборная относится к числу аутсайдеров чемпионата мира. Она вернулась в элитный дивизион почти после 22-летнего отсутствия. Поэтому в стремлении полякам не будет равных на турнире. Но что касается сил и опыта — этого недостаточно, чтобы бороться за плей-офф. «Орлы» уже проиграли свой первый матч Латвии (4:5 ОТ).

Шведы получили день отдыха, поэтому выйдут на лёд свежими и готовыми к новым подвигам. Мы считаем, что «Тре Крунур» будут доминировать на протяжении всей встречи. Ожидаем множества голов, поэтому разумно будет поставить на дубль в матче с коэффициентом 1.60.

Материалы по теме
«Бостон» — «Флорида», четвёртый матч. Бобровский и Тарасенко поймали кураж
«Бостон» — «Флорида», четвёртый матч. Бобровский и Тарасенко поймали кураж
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android