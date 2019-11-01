Сергей Ковалёв — Сауль Альварес. Прогноз: Крашер уступит мексиканцу в Лас-Вегасе

2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM-Grand Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) и Сергей Ковалев (34-3-1, 29 КО) сразятся в полутяжёлом весе за титул чемпиона мира по версии WBO. Букмекеры считают явным фаворитом боя мексиканца: поставить на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.24.

Мексиканец идёт явным фаворитом боя, что абсолютно логично. Прежде всего, Канело хорош сам по себе: на сегодня это, пожалуй, самый раскрученный и узнаваемый боксёр во всём мире. Неслучайно его гонорар за поединок оценивается в $ 35 млн, тогда как россиянин получит лишь 3 млн.



С результатами и техникой тоже никаких проблем нет. Уже больше 50 побед в профессионалах, а единственное поражение состоялось ещё в 2013 году от самого Флойда Мейвезера. В том бою он действительно ничего не смог противопоставить американцу, что, впрочем, не помешало одному из судей насчитать ничью.



Альварес максимально близок к статусу живой машины. Он одинаково хорошо ведёт бои как первым, так и вторым номером. Прицельно и мощно бьёт с любой руки. Отличная техника, очень быстрые руки и хорошая физическая подготовка делают Сауля настоящим панчером.



Он гораздо моложе своего оппонента — разница в возрасте составляет семь лет. Крашеру уже 36, проблемы с выносливостью давали о себе знать и на фоне менее опасных бойцов. А тут биться придётся на чужой территории и на чужих условиях. Впрочем, Сергей знал, на что шёл, и это понятно — подобные возможности выпадают далеко не всем.



В Лас-Вегасе у Крашера есть только один шанс на победу — нокаут. В любом другом случае рассчитывать на благосклонность судей не приходится, Геннадий Головкин не даст соврать. Разумеется, отловить отлично двигающегося Канело будет крайне непросто.



Ковалёв отдыхал после тяжёлой победы над Энтони Ярдом всего две недели, после чего был вынужден включиться в подготовку. Сторона мексиканца сделала всё возможное, чтобы положение Сергея было максимально неудобным. Всё же обычно для возрастных боксёров качественное восстановление считается ключевым пунктом.



Пожалуй, главный и единственный козырь россиянина — габариты. Сауль поднялся в полутяжёлый вес, прежде с подобными соперниками он частенько испытывал сложности. Крашер выше на 10 см и тяжелее на 6 кг. Многое будет зависеть от его физической готовности — если силы не закончатся ко второй половине боя, варианты появятся.



В остальном рисунок боя наверняка будет выглядеть примерно так: Альварес постарается рвать дистанцию, взвинчивать темп и выстреливать сериями по корпусу соперника, а Ковалёв попробует держать мексиканца на дистанции, пользуясь преимуществом в антропометрии.

Ковалёв редко упускает возможность хорошенько попасть по оппоненту, но с шустрым и молодым Канело ему будет очень тяжело. Скорее всего, аутсайдер покажет зубы в стартовых раундах, после чего просядет на фоне усталости. Мы бы выбирали между двух вариантов — досрочная победа Сауля за 3.24 или П1 единогласным решением судей за 2.60.

Прогноз на бой Сергей Ковалёв — Сауль Альварес

Альварес постарается рвать дистанцию, взвинчивать темп и выстреливать сериями по корпусу соперника, а Ковалёв попробует держать мексиканца на дистанции, пользуясь преимуществом в антропометрии. Ковалёв редко упускает возможность хорошенько попасть по оппоненту, но с шустрым и молодым Канело ему будет очень тяжело. Скорее всего, аутсайдер покажет зубы в стартовых раундах, после чего просядет на фоне усталости.



Ставка: досрочная победа Альвареса за 3.24.