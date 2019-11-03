«Северсталь» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Азеведу быстро откроют счёт

Казанцы проиграли в Нижнекамске, но на паузу надо уходить в хорошем настроении.

4 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 1.63.

Анализ матча «Северсталь» — «Ак Барс» (04.11.2019)

Играть два с лишним месяца без пауз невероятно тяжело даже хорошим и обученным командам. Дело не столько в физической готовности, сколько в эмоциональном истощении — настроя и мотивации уже не хватает, в результате чего появляются перепады. Примерно это сейчас происходит с «Ак Барсом».

Налаженная игра и высокое индивидуальное мастерство позволяют стабильно набирать очки и удерживать первое место в турнирной таблице Восточной конференции с пятиочковым отрывом. Тем не менее, невооружённым глазом видно, что хоккеистам нужен перерыв, чтобы перезарядиться. Благо что до паузы на Евротур остался один матч.

Казанцы на протяжении пяти встреч не могут забить больше трёх шайб, хотя прежде таких проблем не испытывали. Выездное турне получилось не лучшим — два поражения из трёх возможных. Затем последовала домашняя серия: подопечные Дмитрия Квартальнова не показывали какого-то особенно красивого хоккея, но исправно побеждали в основное время.

Досталось довольно крепким соперникам — «Барысу» (3:2), «Амуру» (3:1) и «Адмиралу» (2:0). А вот два стартовых периода в Нижнекамске оказались чуть ли не худшими в сезоне. «Барсы» выглядели жутко тяжело, сильно проигрывали в движении и много ошибались, справедливо получив 0:4 ко второму перерыву.

К чести команды, третий период она провела убойно. 18-0 по броскам в створ, две заброшенные шайбы и вполне себе нервная концовка со снятием вратаря и штурмом чужих владений. Пожалуй, результат получился справедливым, ведь очков за 20 сильных минут не дают. Но «Ак Барс» вновь доказал, что является управляемым коллективом: включился в трудный момент, добавил и заставил себя уважать.

Теперь лидеру Востока предстоит визит в Череповец. «Северсталь» показывает вполне достойный хоккей, но идёт на серии из семи поражений подряд. Шесть из них — с разницей в одну шайбу, а оставшееся — в две (3:5 от «Куньлуня», последний гол пропустили за 45 секунд до сирены). Очки худо-бедно набираются, но явно не в том темпе, который позволяет рассчитывать на плей-офф.

При большем везении «сталевары» вполне могли рассчитывать на упомянутом отрезке как минимум на две-три победы, однако ужасающая реализация даёт о себе знать. Сейчас клуб опустился на десятое место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка, при этом у идущего восьмым «Локомотива» есть игра в запасе.

Понятно, что «Ак Барс» будет фаворитом, но П2 идёт за скромный коэффициент 1.63, а лезть в форы крайне опасно. «Северсталь», несмотря на ужасные результаты в последнее время, не настолько плоха. На своём льду она вполне способна доставить трудности подсевшему фавориту.

Скорее всего, гости после провала в Нижнекамске выдадут агрессивный дебют и постараются как можно быстрее создать себе преимущество, чтобы в дальнейшем спокойно играть по счёту и не тратить лишние силы. П2 в первом периоде за 2.40 смотрится вполне недурно. Казанцы — третья команда КХЛ по результатам в стартовой 20-минутке. Вариант попроще — гол в первые 10 минут за 2.02.

Ставки на матч «Северсталь» — «Ак Барс»

Понятно, что «Ак Барс» будет явным фаворитом, но П2 идёт за 1.63, а лезть в форы опасно. «Северсталь», несмотря на ужасные результаты в последнее время, не настолько плоха. Скорее всего, гости после провала в Нижнекамске выдадут агрессивный дебют и постараются побыстрее создать преимущество, чтобы в дальнейшем спокойно играть по счёту и не тратить лишние силы.

Ставка: гол в первые 10 минут за 2.02.