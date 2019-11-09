«Арсенал» — «Зенит». Прогноз: чемпион России вновь пропустит в Туле

10 ноября в матче 16-го тура чемпионата России “Арсенал” на стадионе «Арсенал» в Туле встретится с “Зенитом”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.62.

Анализ матча «Арсенал Тула» — «Зенит» (10.11.2019)

“Арсенал” в минувшем туре прервал затянувшуюся неудачную серию, в результате которой сильно отстал от зоны еврокубков. Туляки не выигрывали с августа, после чего набрали лишь три очка в семи матчах. В выездной встрече со “Спартаком” (1:0) им, конечно, повезло. Всё же у красно-белых было как минимум два железных момента, когда они в упор расстреливали Егора Шамова.



Всё это действительно так, как минимум на ничью подопечные Доменико Тедеско наиграли. Но это нормально: в сентябре и октябре было сразу несколько встреч, где “канониры” тоже могли сетовать на невезение. Достаточно вспомнить поединок с “Сочи” (1:1), который превратился в бенефис Сослана Джанаева.



В целом подопечные Игоря Черевченко находятся именно там, где и заслуживают. От первой пятёрки по качеству футбола и стабильности они, разумеется, отстают, но на фоне остальных клубов выглядят более чем выигрышно: имеют проблемы и слабости, однако стараются созидать и знают себе цену.



Шестое место в турнирной таблице после первого круга видится вполне заслуженным, даже на провальном отрезке “Арсенал” эпизодически выглядел недурно. Хотя тут нужно учитывать плотность в середине. Она столь высока, что после одной неудачи можно оказаться в шаге от зоны стыковых матчей.



У “Зенита” всё гораздо проще: шесть побед в восьми предыдущих турах при близком поражении от “Локомотива” со спорным судейским решением (0:1) и эпичной ничьей с ЦСКА (1:1), где главным действующим лицом оказался Михаил Вилков. Игра сине-бело-голубых не отличается стабильностью, но на фоне слабости конкурентов этого вполне хватает, чтобы удерживать единоличное лидерство.



После 15 туров подопечные Сергея Семака имеют в активе 33 очка — это на три больше, чем у ближайших преследователей. Разница в индивидуальном мастерстве сомнений не вызывает, однако давать 1.60 на лобовую победу “Зенита” на чужом поле — это, пожалуй, немного странно. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 1.75-1.80.



Петербуржцы во вторник провели тяжёлый матч с “РБ Лейпциг”. Пришлось много бегать и играть без мяча, из-за чего ближе к концовке российский клуб подсел, несмотря на замены. Возможности для ротации у тренерского штаба имеются, но поменять исполнителей без сильной потери в качестве можно максимум на трёх-четырёх позициях.



В связи с этим мы бы выбирали между П1 с форой (+1) за 1.78 и голом хозяев за 1.65. Авантюристы могут проверить даже ИТБ 1 мяча “Арсенала” за 2.70. Дело в том, что в двух предыдущих очных встречах в Туле “канониры” забили сине-бело-голубым семь голов (4:2 и 3:3). Защита у “Зенита” не выглядит идеально, да и с вратарями имеются проблемы.

“Канониры” же даже на неудачном отрезке исправно находили путь к чужим воротам. В 13 из 15 матчах нынешнего сезона чемпионата России подопечные Игоря Черевченко сумели забить. Правда, в подавляющем большинстве случаев они делали это ровно один раз. Отсюда берётся ещё один вариант — хозяева забьют ровно один раз за 2.54.

Ставки на матч «Арсенал Тула» — «Зенит»

Петербуржцы во вторник провели тяжёлый матч с “РБ Лейпциг”. Пришлось много бегать и играть без мяча, из-за чего ближе к концовке российский клуб подсел, несмотря на замены. Мы бы выбирали между П1 с форой (+1) за 1.78 и голом хозяев за 1.65. Авантюристы могут проверить даже ИТБ 1 мяча “Арсенала” за 2.70. В двух предыдущих очных встречах в Туле “канониры” забили сине-бело-голубым семь голов (4:2 и 3:3).



Ставка: ИТБ 1 мяча “Арсенала” за 2.70.