«Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз: Тедеско найдёт лазейку в схемах Божовича

9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов». Встреча начнётся в 19:00 мск. Согласно котировкам экспертов, фаворитом считается столичный клуб. Сделать ставку на команду Доменико Тедеско в букмекерских конторах можно за 1.72. Победа Александра Соболева и компании оценена аналитиками коэффициентом 5.05. Специалисты ожидают низкую результативность. Тотал меньше 2,5 доступен за 1.8.

Прогноз матча «Спартак» — «Крылья Советов» (09.11.2019)

После первых успехов к Доменико Тедеско пришло и первое поражение. «Спартак» так и не смог распечатать ворота «Арсенала» в 15-м туре РПЛ, зато сами туляки использовали верный шанс, а затем грамотно сыграли по счёту. С новым главным тренером у красно-белых пока четыре очка в трёх матчах внутреннего первенства.



«Крылья Советов» скатали нулевую ничью с «Рубином», что сложно назвать приемлемым результатом для самарцев. Коллектив Миодрага Божовича не забивает уже в двух матчах подряд, и не помогает отличиться даже один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев. В предстоящем поединке практически всё говорит против гостей, поэтому не стоит удивляться котировкам букмекеров.



Эксперты считают явным фаворитом «Спартак». Чистая победа хозяев доступна за 1.72, но мы выберем другой вариант в пользу красно-белых. За коэффициент 1.87 прилично смотрится индивидуальный тотал команды Доменико Тедеско больше 1,5. История личных встреч выглядит однозначно.



В четырёх последних очных дуэлях «Спартака» и «Крыльев Советов» зафиксированы следующие результаты: два раза по 3:1 и в паре случаев по 2:1 в пользу красно-белых. Разумеется, по прошлым поединкам не стоит делать серьёзных выводов, так как москвичами уже руководит новый тренер, но и забывать о встрече первого круга мы не станем.



25 августа на стадионе «Самара Арена» красно-белые одержали волевую победу со счётом 2:1. В стартовых составах соперников возможны перемены, но большая часть основных исполнителей наверняка сохранится. Если «Спартак» забил два мяча «Крыльям Советов» на выезде, то почему бы не повторить достижение дома?



Против тульского «Арсенала» команда Доменико Тедеско создала немало опасных моментов. Немецкий наставник ошибся с расстановкой в первом тайме, но после перерыва «Спартак» выглядел великолепно. Красно-белые сделают выводы из неудачного опыта и постараются максимально эффективно реализовывать шансы в ближайшем матче.



«Крылья Советов» в нынешнем сезоне чередуют успешные результаты с неудачными, но конкретно против «Спартака» у команды Миодрага Божовича дела не клеятся уже давно. Достаточно сказать, что за 16 последних матчей с красно-белыми у самарцев лишь одна победа.

Коллектив Доменико Тедеско постарается исправится за неудачу в прошлом туре, иначе болельщики могут не простить вторую игру подряд без забитых мячей на «Открытие Арене».

Ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

В матче с тульским «Арсеналом» красно-белые создали несколько опасных моментов, но так и не сумели забить. Доменико Тедеско проделает работу над ошибками, поэтому за коэффициент 1.87 мы поставим на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5. В четырёх последних матчах с московским грандом «Крылья Советов» в сумме пропустили 10 голов.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 1.87.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.