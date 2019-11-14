«Тампа» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Прогноз: Кучеров и Стэмкос разнесут Лундквиста

15 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Тампе встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.64.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (15.11.2019)

“Тампу” по-прежнему штормит. На дворе уже середина ноября, а лучший клуб минувшего регулярного чемпионата до сих пор ни разу не одержал хотя бы три победы подряд. Правда, есть возможность добраться до этой отметки уже после ближайшего матча: в двух предыдущих поединках “молнии” сумели выиграть.



Жуткая нестабильность привела к неприятному положению в турнирной таблице. Подопечные Джона Купера, от которых многие снова ждали лидерства в НХЛ, уже довольно давно находятся вне зоны плей-офф. Правда, тут нужно учитывать сравнительно небольшое количество игр. По потерянным очкам “Тампа”, например, уступает лишь трём клубам Востока.



В последнее время, впрочем, дела пошли на лад. Никита Кучеров с партнёрами слетали в Стокгольм, где провели две вынесенные встречи с довольно крепким “Баффало”. Добыты четыре очка из четырёх возможных, причём обе победы получились довольно спокойными и уверенными (5:3 и 3:2).



Проблема в другом — “Лайтнинг” не играли шесть дней, что с учётом перелёта из Скандинавии чревато определёнными проблемами. Вполне возможно, что команда немного заржавеет после долгого простоя и возьмёт какое-то время на раскачку и поиск ритма. “Рейнджерс” вполне хороши, чтобы попробовать зацепиться.



После унизительного разноса от “Оттавы” они набрали приличный ход: три победы и поражение по буллитам от “Флориды” в четырёх матчах. Удачный отрезок позволил оттолкнуться ото дна и приблизиться к зоне плей-офф. Разумеется, “молнии” будут фаворитом, но тут многое зависит от их состояния после затяжной паузы.



“Синерубашечники” играют в довольно весёлый хоккей. Забивают достаточно, однако вместе с тем страдают от постоянных дыр в обороне и очень остро зависят от действий вратарей. Плюс слабое меньшинство, которое рискует стать большим подарком для спецбригад “Тампы”. Они традиционно хорошо разыгрывают лишнего.



Хозяева наверняка помнят неприятное поражение от “Нью-Йорка” в конце октября, когда вплоть до 53-й минуты счёт был 1:1, а в итоге дело завершилось разгромом (1:4). Та неудача должна добавить им мотивации, так что проблем с работой у Хенрика Лундквиста или Александра Георгиева не возникнет.



Брать лобовую победу фаворита за 1.64 слишком скучно. Можно докупить фору (-1,5) за 1.98, но мы рискнём и возьмём гол “Тампы” в каждом периоде за 2.41. “Рейнджерс” пропускают по 3,4 шайбы за игру. Если лидеры “молний” сыграют на своём уровне, шансы на проход будут вполне солидными.



Букмекеры заметно снизили коэффициент на индивидуальный верх Павла Бучневича, который мы взяли в прошлый раз, так что придётся искать другие варианты. Пожалуй, внимания заслуживает ИТБ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30. Финский форвард в двух предыдущих поединках забросил три шайбы.

Юный Какко получает солидное игровое время и стабильно выходит в большинстве, да и кураж, похоже, определённо поймал. В предыдущем матче с “Тампой” он тоже забил, так что коэффициент 2.30 вполне можно заиграть. В принципе, оборона “Лайтнинг” пока откровенно не впечатляет, так что моменты у него наверняка будут.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

“Синерубашечники” играют в довольно весёлый хоккей. Забивают достаточно, однако вместе с тем страдают от постоянных дыр в обороне. Плюс слабое меньшинство, которое рискует стать большим подарком для спецбригад “Тампы”. Возьмём гол “Лайтнинг” в каждом периоде за 2.41. “Рейнджерс” пропускают по 3,4 шайбы за игру. Если лидеры “молний” сыграют на своём уровне, шансы на проход будут вполне солидными.



Ставка №1: “Тампа” забьёт в каждом периоде за 2.41.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Каапо Какко за 2.30.