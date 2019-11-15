«Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз: Уфе не хватит эмоций после разгрома ЦСКА

16 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” в Ярославле встретится с “Салаватом Юлаевым”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу “железнодорожников” в основное время можно с коэффициентом 2.38.
Анализ матча «Локомотив» — «Салават Юлаев» (16.11.2019)
Обе команды явно провели паузу на Евротур с пользой. После возобновления регулярного чемпионата они только побеждают. “Локомотив” переиграл “Сибирь” (2:0), а затем разнёс “Нефтехимик” (6:3). Уже после двух периодов ярославцы вели со счётом 6:0, но в заключительном отрезке позволили гостям сохранить лицо.
Надо сказать, что новосибирцы и нижнекамцы сейчас хороши, так что недооценивать эти победы опасно. “Сибирь” уверенно входит в зону плей-офф, а по потерянным очкам и вовсе опережает, например, “Салават Юлаев” с “Барысом”. И даже находится вровень с “Авангардом”.
“Нефтехимик”, в свою очередь, выдал чудо-серию из 10 побед, которую и прервали “железнодорожники”. Удачное возобновление сезона позволило “Локомотиву” закрепиться в зоне плей-офф: восьмое место на Западе, пять очков отрыва от ближайших преследователей.
Кошмарное начало регулярки потихоньку забывается. Подопечные Майка Пелино агрессивно провели два предыдущих поединка, совершив 78 бросков в створ за 120 минут. Низкое количество шайб в матче с “Сибирью” объясняется в первую очередь отличными действиями Алексея Красикова, который много выручал.
“Салават Юлаев” тоже набрал хороший ход. Перед перерывом разнёс минское “Динамо”, а сразу после — выстоял в Риге (2:1 ОТ) и перетерпел ЦСКА в Москве (5:2), показав очень хороший хоккей. Где-то уфимцам, конечно, немного повезло, но разгромить действующего обладателя Кубка Гагарина без высокого качества хоккея и самоотверженности нельзя.
У “СЮ” дела идут на лад. Звено Умарка в последнее время начало получать поддержку, в результате чего атакующая мощь команды сильно выросла. Расцвёл Дмитрий Кугрышев, редко уходит со льда с пустыми руками Никита Сошников, шесть очков в четырёх последних матчах набрал Александр Кадейкин.
Словом, битва в Ярославле должна получиться на славу. Соперники стоят друг друга, но все мелкие детали на стороне хозяев. Во-первых, конечно, свой лёд. “Локомотив” не проигрывал уфимцам в Ярославле с 2015 года. Второй момент — календарь, у ярославцев он гораздо приятнее.
Они провели уже три игры подряд в родных стенах и были избавлены от перелётов, а у “Салавата” будет третий выездной матч за пять суток по маршруту Рига-Москва-Ярославль. И третий момент — подопечные Николая Цулыгина провели две тяжёлые встречи подряд, оставив много сил. Эмоций после яркой победы над ЦСКА может и не хватить.
А “Локомотив” спокойно разнёс “Нефтехимик”, превратив вторую половину в открытую тренировку и сэкономив силы. Раз так, будем играть от хозяев. П1 с учётом овертайма и буллитов за 1.83 смотрится нормально. Альтернатива — ИТБ 2 шайбы “Локомотива” за 1.80.
Ставки на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»
“Локомотив” не проигрывал уфимцам в Ярославле с 2015 года. Ярославцы провели уже три игры подряд в родных стенах и были избавлены от перелётов, а у “Салавата” будет третий выездной матч за пять суток. И третий момент — подопечные Николая Цулыгина отбегали две тяжёлые встречи подряд, оставив много сил. Эмоций после яркой победы над ЦСКА может и не хватить. Возьмёт итоговую победу “Локо”.
Ставка №1: итоговая победа “Локомотива” за 1.83.
Ставка №2: ИТБ 2 шайбы “Локомотива” за 1.80.
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