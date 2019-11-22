«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп повторит рекорд Гвардиолы

23 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сразится с «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение красным. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.48. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 7.4.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (23.11.2019)

Перед паузой на матчи сборных «Ливерпуль» дома разобрался с главным конкурентом. Красные переиграли «Манчестер Сити» и оторвались от «горожан» на девять очков. Ближайшими преследователями коллектива Юргена Клоппа стали «Челси» и «Лестер Сити», которые отстают от лидера на восемь баллов.



«Кристал Пэлас» решает свои задачи и пока справляется весьма успешно. «Орлы» порой чередуют качественные отрезки с провальными, но последние неудачи команды стоит списать на чудовищный календарь. Парни Роя Ходжсона поочерёдно сыграли с «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Лестером» и «Челси», а теперь ещё и «Ливерпуль».

Фактически за пять туров «Кристал Пэлас» сразится с пятью лучшими клубами Премьер-лиги на данный момент. За четыре предыдущие битвы с грандами «орлы» зацепили лишь одну ничью, поэтому и сейчас команда Роя Роджсона даже на своём поле считается аутсайдером против грозного «Ливерпуля».



Чистая победа гостей идёт за скромные 1.48, из-за чего мы докупим фору до «-1». Здесь уже коэффициент более приличный – 1.77. Минимальная виктория красных принесёт нам возврат, а более весомое преимущество «Ливерпуля» гарантирует прибыль. Всё же гандикап «-1,5» выглядит опасно, так как многие футболисты коллектива Юргена Клоппа играли за свои сборные.



Кроме того, у гостей под вопросом участие в матче Матипа, Робертсона, Шакири и Салаха. Горький опыт прошлого сезона должен послужить уроком для «Ливерпуля». На этот раз красные не захотят повторять ошибки и постараются закрепить своё превосходство над всеми соперниками.



«Кристал Пэлас» — кусачая и боевая команда, но с «Ливерпулем» всё это перестало работать. В четырёх последних очных сражения коллектив Юргена Клоппа неизменно побеждает «орлов». Красные уступили на «Селхерст Парк» 23 ноября 2014 года и с того момента на этом стадионе неизменно брали верх.



Примечательно, что ближайшая встреча состоится ровно через пять лет с момента последней домашней победы «Кристал Пэлас» над «Ливерпулем», но хозяевам это вряд ли поможет. В нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге у красных 11 побед в 12 матчах. В случае успеха команда Юргена Клоппа наберёт 37 очков в 13 турах, что станет повторением рекорда Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18.

Ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

В нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге у «Ливерпуля» 11 побед в 12 матчах. Также, красные имеют пять подряд викторий на «Селхерст Парк», а «Кристал Пэлас» не справляется с тяжелейшим календарём. Фора «-1» на команду Юргена Клоппа выглядит надёжно. Лидер английской Премьер-лиги постарается не сбавлять оборотов.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-1» с коэффициентом 1.77.

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