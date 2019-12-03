«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью устроит шоу

4 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты считают шансы соперников на успех близкими к равным. Сделать ставку на команду Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно за 2.66. Победа «красных дьяволов» оценивается аналитиками коэффициентом 2.74.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (4.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» не может одержать победу уже в трёх подряд матчах. Если поражение от «Астаны» в Лиге Европы объяснимо отсутствием мотивации и игроков основного состава, то две подряд ничьи в английской Премьер-лиге больно ударили по амбициям «красных дьяволов». Вернуться в топ-4 теперь будет ещё сложнее, к тому же набрал ход «Тоттенхэм».



Жозе Моуринью пока штампует одну победу за другой. «Шпоры» со счётом 3:2 переиграли «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут» в АПЛ, а также одолели «Олимпиакос» (4:2) в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» отстаёт от зоны ЛЧ на шесть очков и, учитывая нестабильность «Челси», имеет хорошие шансы на попадание в топ-4.

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем поединке. Безусловно, возвращение Моуринью на «Олд Траффорд» в качестве главного тренера само по себе значимое событие, но нас всё же интересуют котировки аналитиков. Фора «0» на любой из коллективов смотрится неплохо. Здесь многое зависит от личных предпочтений.



«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне неплохо играет именно с грандами. «Красные дьяволы» одолели «Челси» и «Лестер Сити», поделили очки в поединках с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Стоит ли исходить из этой тенденции? Есть и другие любопытные серии. «Тоттенхэм» при Моуринью пока только побеждает, но и это ещё не всё.



В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» обменялись гостевыми победами. Когда «красными дьяволами» руководил Жозе Моуринью, то на «Олд Траффорд» горели позорные для хозяев 0:3. В этот раз португалец явно не прочь увидеть тот же счёт на легендарном стадионе.



За вкусный коэффициент 2.24 мы возьмём индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5. В трёх матчах с Моуринью на посту главного тренера «шпоры» в сумме забили 10 мячей. «Манчестер Юнайтед» пропустил два от «Астаны», но там был не первый состав. А вот ещё пара голов от «Астон Виллы» и трёшка от «Шеффилд Юнайтед» получены основой «красных дьяволов».



У хозяев остаётся множество травмированных исполнителей. Сульшер не сможет рассчитывать на Бейи, Погба, Рохо, Далота, Фосу-Менса, а Матич и Мактоминай под вопросом. Моуринью обойдётся без Льориса, Ворма, Ламелы и Дэвиса, но на атакующем потенциале «Тоттенхэма» это никак не скажется.



Против больших клубов Сульшер любит использовать контратакующий футбол, но разве Моуринью позволит норвежцу перехитрить себя? «Манчестер Юнайтед» играет дома и будет вынужден атаковать и раскрываться. Когда шустрые Сон, Кейн и, например, Моура останутся против Магуайра и компании, то у ворот «красных дьяволов» начнётся паника. «Тоттенхэм» создаст достаточно моментов, а с реализацией у «шпор» обычно полный порядок.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

В трёх матчах под руководством Моуринью «Тоттенхэм» в сумме забил десять мячей. «Манчестер Юнайтед» пропустил два от «Астон Виллы» и три от «Шеффилд Юнайтед». За коэффициент 2.24 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «шпор» больше 1,5. Сульшер не сможет на «Олд Траффорд» полностью отдать инициативу. Хозяевам придётся созидать, чем воспользуется хитрый Жозе.



Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэм Хотспур» больше 1,5 с коэффициентом 2.24.

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