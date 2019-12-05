«Интер» — «Рома». Прогноз: Конте установит историческое достижение

6 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в матче 15-го тура итальянской Серии А «Интер» примет «Рому». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом чёрно-синих. Сделать ставку на команду Антонио Конте в букмекерских конторах можно за 1.93. Победа римлян оценивается аналитиками коэффициентом 3.92.

Прогноз матча «Интер» — «Рома» (6.12.2019)

«Интер» демонстрирует выдающиеся результаты в Серии А. Во внутреннем первенстве чёрно-синие набрали 37 очков из 42 возможных и возглавляют турнирную таблицу. Даже «Ювентус» из-за осечки в 14-м туре пропустил миланцев вперёд. Команда Антонио Конте всерьёз намерена свергнуть с трона многолетнего гегемона.

«Рома» пытается оставаться среди лидеров, но прижимистая трансферная политика не позволяет всерьёз претендовать на самые высокие места. Сейчас римляне делят четвёртую строчку с «Кальяри», что стало возможным благодаря великолепным результатам на отрезке, начиная с конца октября. На данном промежутке коллектив Паулу Фонсеки выиграл пять из шести матчей.

В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение хозяевам. Чистая победа чёрно-синих идёт за коэффициент 1.93, и мы не станем мудрить при выборе ставки. У «Интера» значительно больше шансов на успех, что подтверждается несколькими факторами. В историю личных встреч заглядывать не имеет смысла, так как при Конте и Фонсеке соперники сильно изменились.

Начнём с главного: у «Интера» 12 побед в 14 матчах Серии А. Статистика, мягко говоря, впечатляющая. Да, большинство оппонентов чёрно-синих не отнесёшь к грандам, но демонстрируемая стабильность заслуживает уважения. Сама «Рома» уже шесть раз потеряла очки в нынешнем сезоне, включая поражение от «Пармы», а также ничьи с «Дженоа», «Сампдорией» и «Кальяри».

Обе осечки команды Антонио Конте во внутреннем первенстве случились не просто так. В одном случае «Интер» уступил «Ювентусу», а в другом — не справился с «Пармой». Разумеется, подобные результаты могли произойти и в обычных условиях, но дело в другом. В упомянутых поединках чёрно-синие выходили на поле после утомительных сражений в Лиги чемпионов.

На этот раз «Интер» получил достаточно времени для отдыха, поэтому короткая обойма чёрно-синих не повлияет на результат. Когда у Антонио Конте в строю все ключевые исполнители, то любому итальянскому противнику не позавидуешь. «Рома» немного уступает миланцам по качеству исполнителей и индивидуальному таланту.

Из-за потери очков «Ювентусом» чёрно-синие впервые за долго время возглавили турнирную таблицу. Команда Антонио Конте получила дополнительную мотивацию и теперь намерена сохранить первую строчку. У «Ромы» постепенно налаживаются дела, но «Интер» невероятно хорош.

Отметим, что лучший результат «Интера» за всю истории Серии А по итогам первых 15 туров достигнут в сезоне-2017/18 под руководством Лучано Спаллетти. Тогда чёрно-синие набрали 39 очков. Если команда Антонио Конте одолеет «Рому», то превзойдёт упомянутое достижение с 40 баллами.

Ставка на матч «Интер» — «Рома»

У «Интера» в Серии А 12 побед в 14 матчах. С коэффициентом 1.93 мы сделаем ставку на очередной успех команды Антонио Конте. «Рома» набрала приличный ход, но соперник римлян идёт практически без сбоев. Обе осечки чёрно-синие допустили после поединков в Лиге чемпионов, а сейчас Лукаку и компания получили достаточно времени на восстановление.

Ставка: победа «Интера с коэффициентом 1.93.

Читайте также (обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»): подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.