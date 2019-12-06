«Барселона» — «Мальорка». Прогноз: «Золотой мяч» вдохновит Месси на быстрый гол

7 декабря в матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» в Барселоне встретится с «Мальоркой». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонского клуба можно с коэффициентом 1.15.

Анализ матча «Барселона» — «Мальорка» (07.12.2019)

«Барселона» забыла про неудачный старт сезона и постепенно набрала отличный ход. Качество футбола в подавляющем большинстве случаев как минимум средненькое: кризис идей и нехватка ярких решений регулярно напоминают о себе. Но Лионель Месси решил проблемы со здоровьем и взялся за дело.

В Лиге чемпионов каталонцы обеспечили себе выход в плей-офф с первого места в группе, заключительный тур превратился в формальность. В чемпионате Испании всё тоже складывается замечательно: конкуренты не сумели воспользоваться проблемами действующего чемпиона в первый месяц, а дальше результаты пошли вверх.

В девяти предыдущих турах одержано восемь побед. В первый день зимы сине-гранатовые в уже фирменном стиле обставили «Атлетико» (1:0). Мадридцы за счёт высокого прессинга доминировали в первые 20-25 минут, но провести быстрый гол не сумели, а запас сил на фоне травм и недавней битвы с «Ювентусом» не позволил долго играть с такой интенсивностью.

Дальше «Барселона» постепенно освоилась. Игра всё равно казалась равной, ничья была бы более справедливым исходом. Но наличие в составе одной из команд Месси оказалось ключевым фактором: аргентинец провёл ещё один сильный матч и практически в одиночку создал единственный гол. Ответа на это у «матрасников» не нашлось.

Подопечные Эрнесто Вальверде по-прежнему делят первое место в турнирной таблице с «Реалом», имея в активе 31 очко в 14 встречах. Впереди очень плотный график: выезд в Милан (турнирной мотивации в Лиге чемпионов никакой, но всё же), затем — в Сан-Себастьян, после чего «класико» с “Реалом” и домашний матч с неуступчивым «Алавесом».

Всё это в промежутке с 10 по 21 декабря. Потому, естественно, терять очки в родных стенах с новичком Примеры после недели отдыха фавориту совсем не с руки. Букмекеры прекрасно понимают, что отдохнувшая «Барселона» наверняка отведёт душу на аутсайдере. И выставляют соответствующие котировки.

Даже П1 с форой (-2) идёт за скучнейший коэффициент 1.63. «Мальорка» в 15 турах потерпела лишь одно разгромное поражение, да и в целом обладает вполне пристойной для клуба с подобными финансовыми возможностями атакой. Словом, лезть в заоблачные форы довольно опасно.

Придётся выкручиваться. Сине-гранатовые на пороге очень сложного отрезка, в последующие две недели возможности отдохнуть практически не будет. В связи с этим хозяева наверняка постараются как можно быстрее создать себе преимущество, чтобы дальше спокойно действовать по счёту и, возможно, даже заменить лидеров к середине второго тайма. Меньше всего в такой ситуации нужны потери значимых футболистов.

Словом, «гол в первые 15 минут» за 2.60 достоин проверки. Также возьмём «оба тайма больше 1,5 мяча» за 3.10. Домашние матчи «Барселоны» в нынешнем сезоне очень результативны: 32 гола за шесть встреч. Вариант попроще — тотал больше 4 мяча за 2.45.

Ставки на матч «Барселона» — «Мальорка»

Впереди у «Барселоны» четыре матча за 12 суток, а потому команда наверняка постарается максимально быстро разобраться с аутсайдером и поберечь силы лидеров. В такой ситуации мы вправе ждать от каталонцев агрессивного дебюта. «Гол в первые 15 минут» за 2.60 достоин проверки.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.60.

Ставка №2: оба тайма больше 1,5 мяча за 3.10.