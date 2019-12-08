«Динамо» М — СКА. Прогноз: Самонов даст отпор Шипачёву и Афиногенову

9 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Динамо” в Москве встретится со СКА. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Владимира Крикунова в основное время можно с коэффициентом 2.39.

Анализ матча «Динамо» М — СКА (09.12.2019)

СКА слабо начал регулярный чемпионат и довольно быстро отстал от конкурентов, но после перерыва на Евротур преобразился. Одержаны уже 10 побед подряд. Поначалу сильно помогал календарь: были обыграны семь соперников не из зоны плей-офф, а восьмым оказался скромный “Адмирал”.



Однако аппетит приходит вовремя еды. Петербуржцы поверили в себя, добавили в обороне и хлопнули две лучшие команды КХЛ на данный момент. Сперва досталось ЦСКА (4:2), а затем и “Ак Барсу” (2:1 Б). Подопечные Алексея Кудашова вышли на первое место в турнирной таблице Запада: они опережают красно-синих на одно очко, пусть и провели на две игры больше.



Предыдущие победы получились на тоненького, в обоих случаях игра казалось равной. Казанцы, пожалуй, в стартовые 40 минут даже смотрелись активнее, но это уже детали. То есть определённая доля везения, конечно, действительно помогла клубу из Санкт-Петербурга.



Важно другое: прежде “армейцы” регулярно ошибались в обороне и не могли похвастать высокой концентрацией, из-за чего часто проигрывали организованным командам. Но с ЦСКА и “Ак Барсом” защита справлялась очень достойно. Москвичи и казанцы наносили броски, но на убойные позиции выходили редко.



Конечно, в такой ситуации пауза на Евротур совсем не нужна. Слишком уж велик риск потерять набранный ход. Но выбора нет, после матча с московским “Динамо” предстоит недельный перерыв. Бело-голубые тем временем идут третьими на Западе, отставая от СКА лишь на пять очков. Не так давно они тоже играли с “Ак Барсом” и ЦСКА.



Правда, результаты получились менее радужными. В Казани не вышло ровным счётом ничего — 0:3 после 12 минут и 2:5 к финальной сирене. А вот московское дерби оказалось равным. Динамовцы не использовали свои моменты и упустили большинство, а красно-синие реализовали первое же удаление соперника. И победили (2:1).



Подопечные Владимира Крикунова отвели душу в Ярославле, разгромив местный “Локомотив” (4:0). Такого счёта “железнодорожники” точно не заслуживали: у них имелось достаточное количество моментов, но Иван Бочаров совершил несколько классных спасений и удержал “сухарь”, а Илья Коновалов пропустил три шайбы после 11 бросков и уселся на скамейку.



СКА в последнее время великолепно играет с динамовцами: шесть побед подряд, все — в основное время. Также на стороне гостей календарь: они отдыхали с 4 декабря, то есть имели 4,5 дня на восстановление. Бело-голубые 6-го числа играли в Ярославле, где заканчивали в три тройки нападения из-за травм Брюквина и Индрашиса.

Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от гостей. ИТМ 2 шайбы “Динамо” за 2.13 смотрится любопытно, СКА сейчас пропускает очень редко, а у бело-голубых из-за большого количества травм вся острота исходит от большинства и двух-трёх хоккеистов. Также стоит рассмотреть П2 за 2.62.

Ставки на матч «Динамо» М — СКА

СКА в последнее время великолепно играет с динамовцами: шесть побед подряд, все — в основное время. Также на стороне гостей календарь: они отдыхали с 4 декабря, то есть имели 4,5 дня на восстановление. Бело-голубые 6-го числа играли в Ярославле, где заканчивали в три тройки нападения из-за травм Брюквина и Индрашиса.



Ставка: ИТМ 2 шайбы “Динамо” за 2.13.