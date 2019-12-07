«Нью-Йорк» — «Индиана». Прогноз: «Никс» не смогут всплыть со дна

8 декабря на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» примет «Индиану». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают «Пэйсерс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Нэйта Макмиллана с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.42. Успех «Никс» оценивается аналитиками коэффициентом 3.13.

Прогноз матча «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» (6.12.2019)

«Нью-Йорк» на дне, а боссы одной из самых известных баскетбольных франшиз продолжают совершать непоследовательные действия. Менеджмент «Никс» набрал в состав абсолютно несочетаемых исполнителей, а крайними выставили уважаемого и талантливого тренера.



Дэвид Фицдэйл отправлен в отставку, но вряд ли это поможет «Нью-Йорку». «Никс» проиграли все восемь последних матчей и замыкают турнирную таблицу НБА. В ближайшем поединке в легендарный «Мэдисон Сквер Гарден» пожалует крепкая «Индиана», которая уверенно идёт шестой на Востоке, хотя с начала сезона играет без лидера Виктора Оладипо.



С коэффициентом 1.90 мы рискнём поставить на индивидуальный тотал «Никс» меньше 100,5 очка. Защита гостей выглядит крайне солидно, а сомнения вызывает только один факт. Дело в том, что «Пэйсерс» проведут выездной «бэк-ту-бэк», а это может негативно сказаться на физическом состоянии гостей.



С другой стороны, накануне лишь Тёрнер отбегал чуть больше 35 минут, а все остальные баскетболисты получили меньшую нагрузку. Впрочем, время – это не единственный показатель, по которому стоит судить о тонусе баскетболистов «Пэйсерс». В матче «Детройт» — «Индиана» темп составил скромные 97 владений.



«Пэйсерс» в нынешнем сезоне идут по темпу на 23-й строчке, а «Никс» и вовсе на 27-й. Медленный баскетбол снижает нагрузку на исполнителей, а также по определению становится одной из главных причин низкой результативности. Кроме того, «Индиана» входит в топ-10 по оборонительному рейтингу, а «Нью-Йорк» — с запасом худший клуб НБА по атакующей эффективности.



В поединке против «Пистонс» Тёрнер и компания вдребезги проиграли щит. 33:51 по подборам и 0:25 по очкам второго шанса – это настоящая катастрофа. Тренерская команда не имеет права дважды кряду совершать одну и ту же ошибку, так что мы вправе рассчитывать на прогресс.

Ожидаем, что «Пэйсерс» улучшат показатели по отскокам, а это серьёзно осложнит и так непростую задачу для грустного нападения «Никс». Гости задушат аутсайдера вязким темпом и подвижной обороной. Смена тренера не остановит падение хозяев.

Ставка на матч «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс»

«Нью-Йорк» в статусе худшей атаки НБА попробует справиться с «Индианой». С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Никс» меньше 100,5 очка. Оборона «Пэйсерс» входит в топ-10 по эффективности, а обе команды играют в медленном темпе, что снизит общую результативность и количество бросков.



Ставка: индивидуальный тотал «Никс» меньше 100,5 очка с коэффициентом 1.90.

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