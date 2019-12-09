«Хьюстон» — «Сакраменто». Прогноз: Харден и Уэстбрук разберутся с «Кингз»

10 декабря на паркете «Тойота-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет «Сакраменто». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают «Рокетс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Джеймса Хардена и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.13. Успех «Кингз» оценивается аналитиками коэффициентом 7.30.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» (10.12.2019)

«Хьюстон» и Расселл Уэстбрук продолжают присматриваться друг к другу. В прошлом сезоне «Рокетс» сильно страдали в начале регулярного чемпионата из-за травмированных, но в этот раз дела у команды обстоят куда лучше. Да, Майк Д’Антони всё ещё обходится без Гордона, Грина и Нене, но за счёт двух звёзд и Капелы система работает.



У «Хьюстона» баланс 15-7 и приличные шансы побороться хотя бы за вторую строчку Западной конференции. В ближайшем поединке «Рокетс» дома примут «Кингз», которые также испытывают проблемы с составом. Фокс провёл в нынешнем сезоне девять матчей, Багли только одну игру, а ведь данная парочка, возможно, обладает наибольшим талантом среди всех баскетболистов «Сакраменто».



Люк Уолтон со своими парнями находятся на расстоянии одной победы от зоны плей-офф. Впрочем, букмекеры недвусмысленно намекают на то, что «Кингз» ничего не светит в «Тойота-центре». Чистая победа «Хьюстона» с учётом овертайма идёт за скромные 1.13. Мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Рокетс» больше 119,5 очка с коэффициентом 1.82.



«Кингз» в прошедшем игровом дне достаточно неожиданно на выезде одолели «Маверикс». «Сакраменто» придётся провести выездной бэк-ту-бэк, притом что «Хьюстон» отдыхал дома после победы над «Финиксом». В распоряжении Люка Уолтона лишь формально молодая команда.



Накануне «Кингз» использовали ротацию из восьми человек, где самые юные игроки – это 26-летние Холмс, Феррелл и Хилд (если вы верите паспорту Бадди). Нагрузка может сказаться в самый неподходящий момент. К тому же судьи частенько прощали «Сакраменто». Дончич и компания пробили за весь матч лишь восемь штрафных.



В ближайшем поединке один только Харден практически наверняка исполнит с линии как минимум вдвое больше попыток. К тому же с «Финиксом» Борода выпустил 3 из 17 с дальней дистанции. Лучший бомбардир лиги поправит прицел и накидает уставшим «Кингз» полную авоську. Ролевики «Рокетс» займут позиции на дуге и забросают «Сакраменто».

В прошлом сезоне «Рокетс» отгрузили «Кингз» 132, 127, 119 и 130 очков. Главная проблема для Люка Уолтона заключается в отсутствии персональщиков, способных остановить звёздный дуэт противника. Харден за несколько владений посадит на фолы Хилда, Богдановича или Аризу, а Расселл Уэстбрук при необходимости воткнёт мяч в корзину вместе с Кори Джозефом.

Ставка на матч «Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз»

«Кингз» проведут второй матч на выезде за двое суток. Накануне Люк Уолтон применил короткую ротацию из восьми человек. «Хьюстон» воспользуется усталостью противника. С коэффициентом 1.82 мы возьмём индивидуальный тотал «Рокетс» больше 119,5 очка. Хардену пора исправляться за 3 из 17 с дальней дистанции в прошлом поединке.



Ставка: индивидуальный тотал «Рокетс» больше 119,5 очка с коэффициентом 1.82.

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