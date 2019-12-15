«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: проверим коэффициент 3.90 в матче НХЛ

16 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» в Вегасе встретится с «Ванкувер Кэнакс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Вегаса» в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Анализ матча «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» (16.12.2019)

«Вегас» бодро провёл отрезок на рубеже ноября и декабря, одержав четыре победы подряд. Хотя среди соперников были, например, прогрессирующие «Аризона» и «Нью-Йорк Рейнджерс». А вот дальше наступил спад: в пяти последующих матчах случились три поражения, одно из которых вышло особенно чувствительным.

На самом деле, ничего страшного не случилось. Просто плотный календарь наложился на непростых соперников: «Голден Найтс» уступили мощному «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротца (2:3 ОТ), всё тем же «Рейнджерс» с почувствовавшим вкус крови Артемием Панариным (0:5), а также действующему чемпиону НХЛ «Сент-Луису» (2:4).

При этом единственного аутсайдера самый молодой клуб НХЛ даже не заметил: «Чикаго» на своей площадке был разгромлен со счётом 5:1. Кроме того, во второй встрече бэк-ту-бэка удалось в гостях додавить встрепенувшийся «Даллас» (3:2 ОТ). Так что результаты в последние недели стоит признать нормальными.

«Вегас» входит в зону плей-офф, но не может чувствовать себя уверенно. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, хотя провела на две игры больше, чем ближайшие преследователи. То есть допускать осечки сейчас крайне не рекомендуется, иначе совсем скоро конкуренты окажутся выше.

В этом и заключается самое интересное. Два ближайших поединка подопечные Жерара Галлана проведут с главными преследователями. «Ванкувер» идёт десятым (отстаёт на три очка), а «Миннесота» — девятой (отстаёт на два очка). Отрадно, что оба матча состоятся в Парадайсе, хотя «рыцари» в этом сезоне показывают одинаковые результаты дома и на выезде.

Сомнения вызывает только один фактор — запас свежести. «Голден Найтс» проведут пятый матч за семь день, да ещё и после перелёта. Понятно, что количество сил не безгранично. «Ванкувер», в свою очередь, не так давно провёл пять домашних игр подряд и в течение 11 дней был избавлен от перелётов.

Тем не менее, канадцы вряд ли получат преимущество. Дело в том, что накануне они провели тяжёлый гостевой поединок с «Сан-Хосе», где дважды пропустили в пустые ворота и остались ни с чем (2:4). Выездной бэк-ту-бэк — это всегда неприятно. А «Вегас», несмотря на плотный график, после победы над «Далласом» всё же имел сутки отдыха.

Встреча прямых конкурентов по умолчанию рискует обернуться настоящей зарубой. Вряд ли мы увидим огромное количество шайб, тем более что соперники выйдут на лёд на фоне усталости. Возьмём «гол в первые 10 минут — нет» — за 2.10. Скорее всего, команды предпочтут присмотреться друг к другу и обойтись без лишнего риска.

Также возьмём ставку «Макс Пачиоретти забьёт + 1Х» за 3.90. Опытный американец — лучший бомбардир и снайпер «Вегаса» (13+17 в 35 играх), которых забивает уже в трёх матчах подряд. Это рискованный вариант, но коэффициент кажется завышенным. Очки хозяева наверняка наберут (свой лёд и лишний день отдыха — это серьёзно), а Пачиоретти стабильно получает 2-4 хороших момента за поединок.

Ставки на матч «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс»

Встреча прямых конкурентов рискует обернуться настоящей зарубой. Вряд ли мы увидим огромное количество шайб, тем более что соперники выйдут на лёд на фоне усталости. У «Вегаса» пятый матч за семь суток, а у «Ванкувера» выездной бэк-ту-бэк. Возьмём «гол в первые 10 минут — нет» — за 2.10.

Ставка №1: гол в первые 10 минут — нет за 2.10.

Ставка №2: гол Пачиоретти и «Вегас» не проиграет за 3.90.