«Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов отомстят Торторелле

17 декабря мск в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в Коламбусе встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.11.

Анализ матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.12.2019)

«Вашингтон» в полнейшем порядке. Получив 4,5 дня паузы в конце ноября, команда перезарядила батарейки и выдала ещё один сумасшедший отрезок. В девяти последних матчах одержано восемь побед, семь из которых — в основное время. Хотя уровень соперников был вполне серьёзным, а в начале декабря пришлось в течение недели играть только на выезде.



Александра Овечкина с партнёрами это ничуть не смутило. Среди прочих дважды была обыграна «Тампа» (лучшая команда минувшей регулярки НХЛ), по одному разу досталось «Бостону» (действующий финалист Кубка Стэнли) и нескольким предельно мотивированным клубам, участвующим в борьбе за зону плей-офф.



В воскресенье «столичные» во второй раз за две недели обыграли «Лайтнинг», причём сделали это c разгромным счётом. 5:2 на чужом льду, хотя к Андрею Василевскому особых вопросов не возникло. Просто гости раз за разом оставляли в дураках оборону и выходили на убойные позиции.



«Кэпиталз» пять раз оставались в меньшинстве (сами получали возможность реализовать лишнего лишь дважды), но выстояли. Тем не менее на деле игра получилась очень сложной и вполне могла закончиться иначе. Тут нельзя не отметить Илью Самсонова, который выручал много и со вкусом.



«Кэпс» проспали дебют, однако голкипер в начале совершил три тяжёлых спасения. А затем команда проснулась, завелась и дело пошло. Впрочем, на этот раз последний рубеж наверняка займёт Брэйден Холтби, так как Самсонов не играл больше одного матча кряду аж с середины октября.



«Коламбус» проводит очень депрессивный сезон: Артемий Панарин и Сергей Бобровский ушли, играть теперь практически некому. 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, минимум перспектив. У «Блю Джекетс» шесть поражений в семи последних поединках, больше 1-2 шайб они забивают по праздникам.



Но вот в чём штука — именно подопечные Джона Тортореллы нанесли «Вашингтону» то самое поражение, которое закралось в серию из восьми побед. Тогда они победили со счётом 5:2 на «Кэпитал Уан-Арене», а Йоонас Корписало тащил всё подряд. И это единственное светлое пятно для «мундиров» за последние две недели.



Похоже, пришло время для мести. Та неудача только добавит «Кэпиталз» мотивации, а потому ждать пощады хозяевам точно не придётся. Никлас Бекстрём вернулся в строй, вратарская бригада в порядке, пропускают «столичные» в последнее время мало. Вроде бы все предпосылки для уверенной победы на месте.

Проверим две ставки. Прежде всего гол «Вашингтона» в первые 10 минут за 2.65. Также возьмём вариант «гол Александра Овечкина + Х2» за 2.60. У российского нападающего всего одна шайба в пяти последних встречах, для снайпера такого калибра это маловато. Пора исправляться, а то конкуренты не дремлют.

Ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз»

У «Вашингтона» восемь побед в девяти последних матчах, единственное поражение нанёс как раз «Коламбус» (2:5). Пришла пора платить по счетам. Разница в уровне команд не вызывает сомнений, «мундиры» потерпели шесть поражений в семи предыдущих встречах. Ждём гола Овечкина и победы гостей.



Ставка №1: гол «Вашингтона» в первые 10 минут за 2.65.



Ставка №2: Овечкин забьёт и «Вашингтон» не проиграет за 2.60.