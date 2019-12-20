«Манчестер Сити» — «Лестер», Прогноз: Варди и Мэддисон забьют после перерыва

21 декабря на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Лестер Сити». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты не сомневаются в победе «горожан». Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.39. Успех Джейми Варди и компании оценивается аналитиками коэффициентом 7.80.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» (21.12.2019)

«Манчестер Сити» и «Лестер» преодолели стадию 1/4 финала Кубка английской лиги и вполне могут сойтись в главной битве за почётный трофей. Впрочем, обе команды сосредоточены на Премьер-лиге, где судьба предоставила соперникам шанс приблизиться к «Ливерпулю». Красные заняты выступлением на клубном чемпионате мира, поэтому конкуренты постараются сократить разрыв.



«Манчестер Сити» в гостях разобрался с «Оксфорд Юнайтед», а до этого в рамках АПЛ также на выезде разгромил «Арсенал». «Горожане» имеют в активе 35 очков после 17 туров и сохраняют теоретические шансы в борьбе за золото Премьер-лиги. Однако команде Хосепа Гвардиолы сначала необходимо выйти хотя бы на вторую строчку.

У «Лестера» 39 баллов и фантастическая беспроигрышная серия. «Лисы» по пенальти прошли «Эвертон» в Кубке английской лиги, а в АПЛ не сумели дома дожать «Норвич». Стоит отметить, что коллектив Брендана Роджерса несколько сбавил обороты, но продолжает идти без поражений на протяжении 11 матчей. Варди по-прежнему хорош.



Букмекеры считают явным фаворитом поединка «Манчестер Сити». Чистая победа «горожан» доступна за 1.39. Данная ставка не принесёт серьёзных дивидендов, а заигрывать фору «-1,5» на хозяев за 2.03 слишком опасно. В трёх последних матчах против «Лестера» у команды Гвардиолы только один минимальный успех в основное время.



С коэффициентом 2.24 мы отважимся проверить гол «лис» во втором тайме. Начнём с главной статистики: после перерыва «Лестер» забил 27 мячей в 17 турах – это больше, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сложно понять, что Брендан Роджерс говорит своим парням во время 15-минутных пауз, но эффект превосходит все ожидания.



«Манчестер Сити» не впечатляет своими результатами с грандами АПЛ в нынешнем сезоне. «Горожане» выдали 2:2 с «Тоттенхэмом», 1:3 с «Ливерпулем», 2:1 с «Челси», 1:2 с «МЮ» и 3:0 с «Арсеналом», если кто-то ещё причисляет «канониров» к топ-клубам. Гвардиола порой даже не стесняется сушить игру ради удержания счёта.



Футбол «Манчестер Сити» идеально подходит под тактические схемы Брендана Роджерса. Хозяева возьмут мяч под контроль, захватят территорию и оставят огромные пространства сзади для молниеносного Варди. К тому же «Лестер» качественно исполняет стандарты и способен забить в позиционном нападении. «Лисы» могут добиться успеха на поле соперника за счёт разных методов, но основной удар по традиции нанесут после перерыва.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне регулярно испытывает проблемы в матчах с грандами. «Лестер» лидирует в АПЛ по голам во втором тайме, а Варди всё ещё в сумасшедшей форме. С коэффициентом 2.24 мы сделаем ставку на гол «лис» после перерыва. Философия Гвардиолы идеально подходит для контратакующей модели Роджерса.



Ставка: «Лестер» забьёт во втором тайме с коэффициентом 2.24.

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