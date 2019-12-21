«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду устроит бенефис в Саудовской Аравии

Португалец штампует один мяч за другим. В матче за трофей он наверняка будет особенно хорош.

22 декабря в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретится с «Лацио». Букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Маурицио Сарри можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Ювентус» — «Лацио» (22.12.2019)

Матч за Суперкубок Италии вновь пройдёт за пределами страны, в Саудовской Аравии. Погода не станет значимым фактором и никак не усложнит футболистам жизнь: встреча начнётся в 19:45 мск, синоптики прогнозируют в этот момент примерно 13-14 градусов при отсутствии осадков. Условия близки к идеальным.

«Лацио» — самая горячая команда итальянского футбола на данный момент. Начало сезона получилось непростым, зато дальше набран невероятный ход. Ни одного потерянного очка аж с середины октября (3:3 с яркой «Аталантой»), восемь побед подряд и уверенное третье место в турнирной таблице Серии А.

Справедливости ради, соперники поначалу были очень скромными: «Фиорентина», «Торино», «Милан», «Лечче», «Сассуоло» и «Удинезе» находятся за пределами топ-8. Но затем настал черёд финального босса. И римляне одержали восхитительную волевую победу над «Ювентусом» (3:1). А потом ещё и хлопнули в гостях «Кальяри» (2:1), который занимает пятую строчку.

Бьянкочелести не стремятся к контролю ради контроля. Они предпочитают вертикальный футбол с большим количеством забросов и передач вразрез, поскольку находящийся в восхитительной форме Чиро Иммобиле (17+5 в 16 матчах) прекрасно ищет пространство и способен оторваться от любого защитника.

Разумеется, на Иммобиле всё не ограничивается. Героев хватает, порой довольно внезапных. Например, старый знакомый любителей российского футбола Фелипе Кайседо повадился в последние недели каждый выход на замену отмечать забитым мячом. Наличие такого джокера в рукаве трудно переоценить.

Этот матч завершает программу 2019 года для обеих команд. Дальше итальянский футбол уходит на каникулы, с которых вернётся 5 января. Соответственно, беречь лидеров нет никакого смысла, да и закрыть календарный год трофеем всегда приятно. Потому ждём на поле всех сильнейших из числа тех, кто здоров.

Туринцы, разумеется, имеют заметное преимущество по уровню индивидуального таланта. Ставить против нынешнего «Лацио» опасно, но недавнее поражение только добавит фавориту злости. В той игре, к слову, многое решило удаление Хуана Куадрадо: к тому моменту счёт был 1:1, а гости владели преимуществом.

«Ювентус» сейчас находится не в лучшем состоянии и по-прежнему показывает весьма бледный футбол. Но на кону трофей, а в таких матчах этот клуб привык добиваться своего. Если на победу туринцев над итальянской командой дают больше «двойки» при оптимальном составе и нейтральном поле, надо брать. Так и поступим, П1 за 2.10 — вполне нормально.

Вторая ставка — гол Криштиану Роналду за 2.21. Португалец резко прибавил и штампует один мяч за другим. В его мотивации сомневаться не приходится, да и в случае назначения пенальти к точке подойдёт именно Криштиану. Пожалуй, коэффициент на его гол кажется завышенным.

Ставки на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» сейчас находится не в лучшем состоянии и по-прежнему показывает весьма бледный футбол. Но на кону трофей, а в таких матчах этот клуб привык добиваться своего. Если на победу туринцев над итальянской командой дают больше «двойки» при оптимальном составе и нейтральном поле, надо брать.

Ставка №1: гол Криштиану Роналду за 2.21.

Ставка №2: победа «Ювентуса» за 2.10.