«Северсталь» — «Трактор». Прогноз: берём коэффициент 8.50 в матче КХЛ

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце встретится с «Трактором». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Разина в основное время можно с коэффициентом 2.42.

Анализ матча «Северсталь» — «Трактор» (23.12.2019)

«Трактор» в обоих матчах после паузы на Кубок Первого канала сумел набрать очки, но это слабое утешение. Они не смогли удержать победу над «Амуром» на своём льду: в третьем периоде остались в меньшинстве на пять минут, выстояли и тут же пропустили. А затем уступили по буллитам, в трёх попытках из пяти даже не попав в створ (1:2 Б).



В поединке с «Нефтехимиком» сценарий получился похожим. Вновь равная игра, вновь хозяева ведут после двух периодов, вновь не могут удержать преимущество. На этот раз соперник отыгрался на последней минуте после снятия вратаря. Но в овертайме «мишки» сумели реализовать большинство (2:1 ОТ).



Разумеется, общую ситуацию это не поменяло. «Трактор» потерял нынешний сезон, смена тренера ожидаемо ни к чему не привела. Сомнительные кадровые решения никуда не делись, а вернуться в борьбу за зону плей-офф с таким качеством хоккея практически нереально.



13 очков отставания от восьмой строчки в Восточной конференции — это очень много, тем более почти все конкуренты имеют по 2-3 игры в запасе. Подопечным Владимира Юрзинова остаётся работать на своё имя и решать совсем уж сомнительные задачи. Например, наконец-то выиграть две встречи кряду.



С «Трактором» такого не случалось аж с первой половины сентября, то есть 3,5 месяца. Тогда в рамках дальневосточного турне получилось разобраться с «Адмиралом» (3:1) и «Куньлунем» (2:1). С тех пор победы если и были, то исключительно по одной штуке. Естественно, на таком фоне последнее место в конференции выглядит заслуженным.



Положение «Северстали» немногим лучше. 33 очка в 40 матчах, 10-е место в Западной конференции, 11 баллов отставания от идущего восьмым «Торпедо». У череповчан имелась возможность подтянуться поближе, однако они потерпели четыре поражения подряд.



Одно из них получилось особенно болезненным (1:8 от московского «Динамо»). После этого «сталевары» оказали достойное сопротивление в Ярославле и вполне могли зацепиться за очки. Но не сумели реализовать большинство в концовке (2:3). Шансы на место в плей-офф призрачные, для этого нужно как можно скорее выдать победную серию.



Итак, перед нами встреча двух команд уровня ниже среднего. «Трактор» в последнее время смотрится даже получше. На стороне «Северстали» свой лёд, но это слабое преимущество: подопечные Андрея Разина ужасны в родных стенах, всего шесть побед из 19. Две из которых одержаны по буллитам.

Стоит подумать о лобовой ничьей за 3.60. Мы же пойдём ещё дальше и возьмём ставку на точный счёт 2:2 с коэффициентом 8.50. Разумеется, это максимально авантюрный вариант, но больше 1-2 шайб соперники забивают редко. Также проверим «гол в первые 10 минут» за 2.27. В двух предыдущих очных встречах дебют получался событийным. Терять клубам уже нечего, а потому можно не устраивать продолжительные разведки.

Ставки на матч «Северсталь» — «Трактор»

Встреча двух команд уровня ниже среднего. На стороне «Северстали» свой лёд, но это слабое преимущество: подопечные Андрея Разина ужасны в родных стенах, всего шесть побед из 19. Две из которых одержаны по буллитам. Стоит подумать о лобовой ничьей за 3.60. Мы же пойдём ещё дальше и возьмём ставку на точный счёт 2:2 с коэффициентом 8.50.



Ставка №1: точный счёт 2:2 за 8.50.



Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.27.