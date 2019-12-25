«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз: ставим на первое поражение команды Клоппа

26 декабря на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают красных фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 2.15. Победа Джейми Варди и компании оценивается аналитиками коэффициентом 3.42.

Прогноз матча «Лестер Сити» — «Ливерпуль» (26.12.2019)

«Ливерпуль» из-за участия в клубном чемпионате мира пропустил матч 18-го тура, чем воспользовались не все конкуренты красных. С другой стороны, «Манчестер Сити» и «Лестер» играли между собой, поэтому очки кто-то из них должен был потерять в любом случае.



«Лисы» уступили «горожанам» со счётом 1:3, но сохранили вторую позицию. Расклад в лидирующей тройке следующий: у «Ливерпуля» 49 очков, у «Лестера» — 39, у «Манчестер Сити» — 38. К тому же у красных матч в запасе. Речь о гостевом поединке с «Вест Хэм Юнайтед», который команда Юргена Клоппа пропустила.



В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю». «Лестер» выглядел не лучшим образом на фоне «Манчестер Сити», поэтому котировки экспертов отчасти логичны. Впрочем, красные в последних матчах добиваются результата в основном за счёт класса исполнителей, а не какого-то выдающегося футбола.



Рано или поздно «Ливерпуль» обязательно проиграет в АПЛ. В распоряжении Юргена Клоппа не самый глубокий в мире состав, а календарь становится всё более насыщенным. На наш взгляд, можно проверить победу «Лестера» с коэффициентом 3.42. Дома у «лис» 23 очка за девять матчей в Премьер-лиге.



Если не учитывать встречу с «Астон Виллой» в Кубке лиги, где за «Ливерпуль» играли дублёры, то предстоящий поединок станет для красных 10-м за 34 дня. Юрген Клопп периодически старается применять ротацию, но разница в уровне между основой и запасными слишком велика. К тому же, не стоит забывать о травмах.



Гости обойдутся без Ловрена, Матипа и Окслейд-Чемберлена, поэтому состав «Ливерпуля» можно назвать прямо сейчас. Оба матча на клубном чемпионате мира красные выиграли со скрипом, а в Премьер-лиге команде Юргена Клоппа часто везёт, что отражается в продвинутой статистике.



По показателю ожидаемых очков (xPTS) «Ливерпуль» набрал практически на 15 баллов больше, чем должен был, согласно демонстрируемому уровню игры. С тем же «Лестером» красные победили на «Энфилде» лишь благодаря голу с пенальти на 95-й минуте. 11-метровый «лисы» привезли себе сами.

Умение побеждать в матчах, когда у тебя не идёт игра, во многом и отличает чемпионскую команду от обычного гранда, но футболисты – живые люди. Слишком долго красные ходят по лезвию ножа. Варди и Мэддисон при поддержке партнёров на своём поле способны одолеть кого угодно, и за вкусный коэффициент 3.42 мы рискнём поверить в успех «лис». Чемпионской гонке не помешает возрождение интриги.

Ставка на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проведёт 10-й матч (без учёта кубковой встречи с «Астон Виллой») за 34 дня. У красных ещё ни одного поражения в АПЛ, но рано или поздно осечка должна случиться. С коэффициентом 3.42 мы сделаем ставку на победу «Лестера». «Лисы» дома набрали 23 очка за девять поединков и почти увезли ничью с «Энфилда» 5 октября.



Ставка: победа «Лестер Сити» с коэффициентом 3.42.

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